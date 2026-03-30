Học sinh định vị bản thân qua hướng nghiệp xuyên suốt từ lớp 9 đến 12

Ngày 30.3, Trường mầm non, tiểu học-THCS-THPT Nam Việt (Trường Nam Việt) phối hợp cùng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) và một số trường ĐH đa ngành khác tại TP.HCM triển khai dự án hướng nghiệp "Vì tương lai bền vững".

Dự án xây dựng nhằm phát triển định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh cho học sinh, sinh viên với sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia tâm lý, giáo dục có nhiều tâm huyết, kinh nghiệm. Điểm nổi bật của dự án là việc xây dựng hệ thống dữ liệu hướng nghiệp toàn trường. Thông tin của học sinh được theo dõi và phân tích qua từng năm, giúp nhà trường dự báo xu hướng và tư vấn cá nhân hóa một cách chính xác nhất.

Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, đơn vị phối hợp xây dựng dự án, cho biết dự án được thiết kế dựa trên việc đối sánh các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc để đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho học sinh Việt Nam.

Điểm mới đáng chú ý của dự án còn nằm ở việc mở rộng không gian học tập ra ngoài lớp học. Học sinh không chỉ được tiếp cận với các trường đại học và chuyên gia hướng nghiệp mà còn trực tiếp trải nghiệm tại doanh nghiệp. Sự kết nối này giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, đồng thời mang đến góc nhìn chân thực hơn về thị trường lao động.

Mô hình hướng nghiệp của dự án được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 nhằm giúp các em hiểu bản thân. Học sinh được tham gia thực hiện trắc nghiệm năng lực và tham gia các ngày hội định vị để nhận diện tính cách, điểm mạnh trước khi lựa chọn tổ hợp môn bậc THPT.

Giai đoạn 2: Dành cho học sinh lớp 10, 11 nhằm giúp các em hiểu nghề, hiểu ngành. Thông qua các buổi workshop "Tôi vẽ ước mơ", giải thưởng kịch nghệ và hoạt động tham quan thực tế tại doanh nghiệp.

Giai đoạn 3: Dành cho học sinh lớp 12, hướng đến giúp các em chọn ngành, chọn trường.

Bà Phan Thị Ánh Hoàng, Hiệu trưởng Trường Nam Việt, chia sẻ, điều kiện của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là lựa chọn tổ hợp môn học từ lớp 10, đòi hỏi học sinh phải có định hướng nghề nghiệp sớm và chính xác. Tuy vậy, tình trạng học sinh chọn ngành học theo cảm tính hoặc định hướng một chiều đang dẫn đến sự lãng phí nguồn nhân lực và làm giảm tác động phát triển cá nhân mỗi học sinh.

Dự án hướng tới giải quyết thách thức, tồn tại hiện có trong công tác hướng nghiệp truyền thống hiện nay. Mục tiêu của trường là khi hết bậc THCS, các em có thể tự tin chọn được các môn học phù hợp với thế mạnh, sở trường, định hướng nghề nghiệp sau này…

Trước đó, vào ngày 28.3 vừa qua, gần 2.000 học sinh, phụ huynh các trường THCS trên địa bàn P.Hòa Bình như Trường THCS Nguyễn Huệ, Lê Quý Đôn, Nguyễn Văn Phú, Đồng Khởi… đã tham dự ngày hội khoa học kỹ thuật và hướng nghiệp tại Trường THPT Trần Quang Khải (P.Hòa Bình). Bên cạnh việc tìm hiểu về phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, các hoạt động giáo dục tiêu biểu, môi trường học tập năng động, cũng như những cơ hội phát triển toàn diện, học sinh lớp 9 tham quan các gian hàng do các tổ chuyên môn của Trường THPT Trần Quang Khải thiết kế. Ông Nguyễn Tấn Tài, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải, chia sẻ, thông qua việc trực tiếp tham quan và trải nghiệm các hoạt động giáo dục, học sinh có thêm cơ sở để lựa chọn môi trường học tập phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân. Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM) tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp "Một ngày làm giáo viên" cho hơn 200 học sinh đăng ký giảng dạy theo bộ môn tự chọn. Học sinh tham gia trải nghiệm "Một ngày làm giáo viên" được nhà trường, giáo viên phụ trách đánh giá theo các tiêu chí như tác phong đứng lớp, phương pháp giảng dạy, mức độ truyền tải, mức độ hưởng ứng… Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho hay việc tận tay soạn giáo án, tập dạy đã tạo cho các em cảm nhận hết được tình cảm mà thầy, cô dành cho mình. Đồng thời, thông qua trải nghiệm này, học sinh sẽ có những định hướng đam mê nghề nghiệp rõ ràng hơn trong tương lai.




