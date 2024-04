Học sinh dùng internet quá mức 'có nhiều khả năng cúp học'

Theo nghiên cứu mới nhất, việc dùng internet quá mức ảnh hưởng đến tỷ lệ nghỉ học của học sinh PEXELS

Nhóm 6 nhà khoa học từ Phần Lan hôm 16.4 công bố nghiên cứu mới về mối liên hệ giữa thời gian đi ngủ, hoạt động thể chất, việc dùng internet quá mức với sự nghỉ học của học sinh. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu của 86.270 thanh thiếu niên từ 14-16 tuổi tại Phần Lan, đăng trên tạp chí về bệnh tật ở trẻ em Archives of disease in childhood.



Kết quả nghiên cứu cho thấy, 34,7% người trẻ tham gia khảo sát ngủ ít hơn 8 giờ mỗi đêm trong những ngày đi học, và 34,3% ít tham gia các hoạt động thể chất (tức ít hơn 3 ngày mỗi tuần với tối thiểu 1 giờ mỗi ngày). Bên cạnh đó, cả 3 yếu tố là ngủ đêm ít, ít hoạt động thể chất và dùng internet quá mức đều ảnh hưởng đến sự vắng mặt không phép hoặc vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Cũng theo nghiên cứu, nữ sinh có xu hướng dùng internet quá mức cao hơn nam sinh. Song song đó, tình trạng cúp học hoặc nghỉ học vì ốm đau có thể khắc phục bằng thói quen ngủ và tập thể dục tích cực, cùng mối quan hệ gia đình bền chặt. Đặc biệt, những thanh thiếu niên cảm thấy có thể chia sẻ vấn đề khó khăn của bản thân với phụ huynh có nguy cơ cúp học ít hơn 59%, khả năng nghỉ học vì ốm đau ít hơn 39%.

Nhóm nghiên cứu cho biết thêm, để đánh giá xem học sinh có thực sự dùng internet quá mức hay không, nhóm phải đo lường 5 khía cạnh, gồm: bỏ bê gia đình, bạn bè và việc học; lo lắng nếu không lướt mạng; không ăn hoặc không ngủ vì lướt mạng. Học sinh được yêu cầu ước tính mỗi khía cạnh theo thang điểm từ 1 (chưa bao giờ) đến 4 (thường xuyên) để cung cấp điểm trung bình tổng quan.

Kết quả cho thấy, điểm trung bình của hơn 86.000 học sinh là dưới 2, và chỉ trên 2% (1.881 em) đạt điểm tối đa là 4.

Tại nhiều quốc gia phát triển, tỷ lệ nghỉ học cao đang trở thành một vấn đề đáng báo động ẢNH MINH HỌA: PEXELS

Nhóm nghiên cứu từ Phần Lan cho hay, đây là một nghiên cứu quan sát và không thể rút ra được những kết luận vững chắc về mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố. Mặt khác, dữ liệu khảo sát không đề cập đến cách học sinh dùng internet. "Dù còn những hạn chế, song kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng với việc nâng cao sức khỏe và trình độ học vấn của học sinh", các tác giả nhận định.

Tỷ lệ học sinh nghỉ học tăng cao đang là vấn đề mà nhiều quốc gia phát triển phải đối mặt trong thời gian qua, đặc biệt ở những năm hậu Covid-19. Như tại Anh, tỷ lệ nghỉ học đạt mức kỷ lục trong năm học 2022-2023, khi 1/50 học sinh tại các trường công lập nghỉ ít nhất một nửa số tiết học. Con số này cao hơn 1,5 lần so với năm học 2018-2019, thời điểm trước khi Covid-19 hoành hành, theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục Anh.

Trong khi đó, tại Mỹ, ước tính khoảng 26% học sinh trường công lập trên toàn quốc vắng mặt thường xuyên trong năm học 2022-2023, tăng 15% so với thời điểm trước đại dịch, theo dữ liệu từ 40 tiểu bang và thủ đô Washington do Viện Doanh nghiệp Mỹ tổng hợp. Sự vắng mặt thường xuyên thường được định nghĩa là vắng mặt ít nhất 10% thời lượng năm học, hoặc khoảng 18 ngày, dù bất cứ lý do gì.