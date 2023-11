Edtech New Zealand bắt đầu 'để mắt' đến Việt Nam, người học được lợi gì?

Dấu ấn công nghệ của New Zealand

Theo bà Alana Pellow, Giám đốc phát triển kinh doanh phụ trách mảng edtech của ENZ, đổi mới công nghệ là phần tất yếu trong "ADN" của người New Zealand. Sự thành công của các công ty thiết kế hiệu ứng, hình ảnh kỹ thuật số New Zealand qua những series điện ảnh như Lord of the Rings, Avatar là minh chứng tiêu biểu. "Việc nằm tách biệt với thế giới về phía tây nam Thái Bình Dương đã thôi thúc chúng tôi trở thành những người tiên phong đổi mới", bà Pellow bộc bạch.

Chính tinh thần đổi mới sáng tạo của người New Zealand đã đưa quốc đảo 5,2 triệu dân này liên tục lọt vào bảng xếp hạng các quốc gia có môi trường khởi nghiệp và kinh doanh dễ dàng nhất, theo báo cáo từ World Bank. Đồng thời, xứ sở kiwi cũng đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng Chỉ số tự do kinh tế do Quỹ Di sản (Heritage Foundation) của Mỹ công bố năm 2023.