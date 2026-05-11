Học sinh giành nhiều giải thưởng tại vòng chung kết quốc gia STEM, AI và Robotics

Ngày 10.5, tại tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026.

Cuộc thi do Báo Tiền Phong, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cuộc thi hướng tới xây dựng một sân chơi học thuật, sáng tạo và công nghệ quy mô quốc gia dành cho học sinh các cấp.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cùng ban tổ chức động viên thí sinh tại vòng chung kết ẢNH: BTC

Các đội thi đã cùng nhau giải quyết những bài toán hóc búa thông qua việc lập trình và vận hành robot thực hiện nhiệm vụ: khai thác nguồn năng lượng sạch, tối ưu hóa mạng lưới điện thông minh và quản lý tài nguyên bền vững. VSAR không chỉ là một đấu trường công nghệ, mà còn là khởi đầu cho hành trình định hình một thế giới xanh và đầy triển vọng của thế hệ trẻ.

5 giải nhất nội dung Robotics và Tên lửa nước đã được trao cho các đội thi, trong đó Trường tiểu học Thanh Xuân Nam (Hà Nội) nhất bảng A, Trường tiểu học và THCS Yên Vượng (Lạng Sơn) nhất bảng B, nhóm học sinh Trường THPT Đoàn Thị Điểm và THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhất bảng C, Trường phổ thông dân tộc nội trú (Hà Nội) nhất bảng D và E.

Mỗi đội đạt giải nhất được nhận bảng danh vị, cúp, bằng khen của Hội Đồng đội T.Ư, phần thưởng tiền mặt 5 triệu đồng, một bộ robotics trị giá gần 5 triệu đồng cùng túi quà gồm sách, vở, sổ, bút… Các thành viên trong đội cũng được trao huy chương vàng.

Ban tổ chức trao giải nhất cho 5 đội ẢNH: BTC

Ngoài các giải nhất, nhì, ba và giải khuyến khích, ban tổ chức còn trao thưởng đối với các giải: tinh thần thể thao, truyền cảm hứng, sáng tạo và giải thiết kế.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết tại vòng chung kết năm nay, chủ đề "năng lượng cho tương lai" đã được tất cả thí sinh từ 29 tỉnh, thành phố trên toàn quốc thể hiện bằng những hình ảnh rất đẹp và đầy cảm hứng.

Đáng chú ý, cuộc thi ghi nhận sự tham gia rộng khắp của học sinh từ nhiều vùng miền, bao gồm cả khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi và các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Với chủ đề "Năng lượng cho tương lai", cuộc thi năm nay không chỉ nói về năng lượng xanh, công nghệ bền vững hay những mô hình sáng tạo của thời đại mới.

Học sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi ẢNH: BTC

Năng lượng ấy không chỉ thể hiện trong các mô hình điện gió, điện mặt trời, robot thông minh hay những giải pháp công nghệ sáng tạo mà còn hiện hữu trong ánh mắt say mê của học sinh, trong sự tận tụy của thầy cô, sự đồng hành lặng lẽ của phụ huynh...

"Sau cuộc thi này, ngọn lửa đam mê khoa học công nghệ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong mỗi em. Để từ những sân chơi như hôm nay, sẽ có thêm nhiều kỹ sư, nhà khoa học, nhà sáng chế và công dân số góp phần dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới", ông Sưởng bày tỏ.