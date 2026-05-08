Chọn môn thi tốt nghiệp THPT năm nay chuyển dịch tích cực sang các môn STEM

Bộ GD-ĐT cho biết, mới đây Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 họp phiên đầu tiên.

Báo cáo tại phiên họp, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết hệ thống ngân hàng đề thi đã sẵn sàng, không chỉ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 mà còn tạo lộ trình cho việc thi trên máy tính từ năm 2027. Công tác tập huấn cũng có cải tiến lớn theo mô hình "3 trong 1" (kết hợp quy chế, kiểm tra và kỹ thuật) nhằm tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Ông Huỳnh Văn Chương phát biểu tại phiên họp về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Ông Huỳnh Văn Chương cũng cho rằng, kết quả đăng ký dự thi theo môn đã cho thấy một tín hiệu tích cực là sự chuyển dịch sang các môn STEM: tỷ lệ đăng ký môn vật lý, hóa học tăng 15 - 20%, đặc biệt môn công nghệ tăng đột biến 200%.

Ngược lại, việc miễn thi ngoại ngữ giảm đáng kể (chỉ chiếm dưới 8%) do thay đổi chính sách tuyển sinh đại học không còn quá phụ thuộc vào chứng chỉ IELTS, cho thấy học sinh đã tập trung thực chất hơn vào việc dự thi môn này.

Theo ông Chương, với quy mô thí sinh tăng mạnh, áp lực lên công tác in sao, vận chuyển đề thi và coi thi là rất lớn, đặc biệt tại các tỉnh, thành đông thí sinh như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Thanh Hóa.

Đồng thời, nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, chủ yếu qua điện thoại thông minh, vẫn là rủi ro hàng đầu.

Tại phiên họp, đại diện các đơn vị của Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT và các địa phương trong công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tập huấn quy chế thi, siết chặt công tác coi thi, phòng chống lộ, lọt đề thi và xử lý nghiêm các hành vi gian lận công nghệ cao.

Phát biểu kết luận phiên họp, Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 yêu cầu chủ động và kỹ lưỡng từ khâu lựa chọn nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất đến địa điểm in sao đề thi. Đặc biệt, tuyệt đối không được chủ quan, hình thức; đồng thời phải tập huấn kỹ cho giáo viên để hướng dẫn, nhắc nhở học sinh tuân thủ nghiêm quy chế thi.

Với quy mô hơn 1,2 triệu thí sinh và khoảng 200.000 cán bộ, lực lượng tham gia kỳ thi (gồm công an, cơ yếu, điện lực, y tế, giao thông...), ông Thưởng yêu cầu việc phối hợp phải nhịp nhàng, đúng tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ quy trình và rõ kết quả.

Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi cũng lưu ý dù có nhiều năm kinh nghiệm nhưng nếu dựa dẫm vào kinh nghiệm sẽ rất dễ phát sinh sai sót. Công tác tập huấn phải thực chất, từ nhận thức đến chuyên môn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, đặc biệt là gian lận công nghệ cao qua thiết bị điện thoại ngày càng tinh vi.

Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12.6, sớm hơn 2 tuần so với năm ngoái. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh cao nhất trong nhiều năm qua với 1.223.776 em đăng ký dự thi (tăng khoảng 60.000 thí sinh so với năm 2025), 98,45% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, đạt kỷ lục từ khi áp dụng hình thức đăng ký này.

Dự kiến, cả nước sẽ có khoảng 2.500 điểm thi với 50.000 phòng thi.

Theo thống kê về số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo môn, ngoài 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, lịch sử là môn thi được thí sinh lựa chọn nhiều nhất với 570.800 thí sinh, tăng so với con số 499.357 thí sinh của năm 2025. Đây cũng là môn có số lượng thí sinh lựa chọn tăng nhiều nhất so với năm trước.

Tiếp đến là môn địa lý với 448.725 thí sinh; môn ngoại ngữ có 347.455 thí sinh lựa chọn, giảm so với năm 2025 (364.979 thí sinh)...