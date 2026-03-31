Học sinh 'kể chuyện' về môi trường bằng nghệ thuật sắp đặt từ rác thải

Trong không gian trải nghiệm của Tuần lễ công dân nhỏ Sky-Line 2026 tại thành phố Đà Nẵng, một góc sân bỗng trở thành "xưởng sáng tạo" tạm thời. Ở đó, những vật liệu tưởng chừng vô giá trị như chai nhựa, lon nước đã qua sử dụng, mảnh nhựa màu… được các em học sinh gom lại, sắp đặt thành những cấu trúc nghệ thuật đầy ngẫu hứng.

Hoạt động do nghệ sĩ Xuân Hạ - người đồng sáng lập và điều hành các dự án nghệ thuật cộng đồng như Chaosdowntown Cháo (TP.HCM) và Câu lạc bộ nghệ thuật A Sông, thành phố Đà Nẵng - trực tiếp dẫn dắt. Thay vì hướng dẫn học sinh theo một khuôn mẫu cụ thể, nghệ sĩ chỉ gợi mở chủ đề và để từng nhóm tự tìm cách kể câu chuyện của mình.

Nghệ sĩ Xuân Hạ cho hay không có tiêu chí "đúng – sai" hay bản vẽ có sẵn. Điều quan trọng nằm ở cách học sinh nhìn vào những vật liệu trước mắt và tự hỏi: mình muốn nói điều gì qua chúng...

Tác phẩm "Nơi giữ mùa xuân" dùng vật liệu tái chế biến thành tác phẩm nghệ thuật mang thông điệp về môi trường và sự sống ẢNH: S.X

Từ những cuộc thảo luận nhỏ, các ý tưởng bắt đầu hình thành, trong số đó, tác phẩm "Nơi giữ mùa xuân" thu hút nhiều chú ý.

Tác phẩm được tạo nên từ chai nhựa và lon nước đã qua sử dụng, xếp thành một cấu trúc giống nhà kính. Bên trong, những cành hoa từ nhựa tái chế đa sắc được đặt xen giữa các lớp vật liệu trong suốt. Khi ánh sáng chiếu qua, các bề mặt nhựa phản chiếu nhiều gam màu khác nhau khiến không gian trở nên lung linh như một khu vườn nhỏ.

Ý tưởng của nhóm học sinh xuất phát từ suy nghĩ rằng những vật liệu tưởng chừng đã bỏ đi như chai nhựa, lon nước vẫn có thể được tái chế để tạo nên một không gian mới cho sự sống.

Bằng cách sắp xếp chúng thành cấu trúc giống một nhà kính và kết hợp với các chi tiết hoa từ nhựa tái chế, các em muốn gửi gắm thông điệp: rác thải không nhất thiết phải kết thúc vòng đời của mình, mà hoàn toàn có thể được tái sinh thành những giá trị mới nếu con người biết sáng tạo và trân trọng tài nguyên.

Cũng trong tuần lễ này, học sinh tham gia một hoạt động mô phỏng tài chính, nơi mỗi quyết định đều gắn với nguồn lực có hạn và những hệ quả cụ thể.

Học sinh tham gia mô phỏng tài chính, nơi mỗi lựa chọn đều đi kèm với suy nghĩ, tranh luận và trách nhiệm ẢNH: S.X

Trong các tình huống được đặt ra, các em phải cân nhắc giữa những lựa chọn như giữ an toàn hay chấp nhận rủi ro, đầu tư dài hạn hay tìm kiếm lợi ích nhanh. Không còn là bài tập trên giấy, mỗi quyết định đều cần được suy nghĩ và bàn bạc trước khi đưa ra.

Qua hoạt động này, học sinh nhận ra điều quan trọng không chỉ là lựa chọn phương án nào, mà còn là hiểu rõ vì sao mình đưa ra lựa chọn đó và sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Tuần lễ Công dân nhỏ Sky-Line 2026 gửi thông điệp về sự trưởng thành bắt đầu từ việc trẻ hiểu rõ cảm xúc, suy nghĩ và lựa chọn của chính mình. Thông qua các trải nghiệm thực tế, học sinh học cách hợp tác, chịu trách nhiệm và nhìn thế giới với sự thấu hiểu, nhân văn hơn.