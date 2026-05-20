Học sinh lớp 2 trả lại tài sản cho người đánh rơi

Theo đó, sáng 19.5, em Nguyễn Minh Khang (8 tuổi), học sinh lớp 2A Trường tiểu học và THCS Đăk Hlơ (xã Kông Bơ La), trên đường đến trường đã nhặt được một chiếc ví da nữ. Kiểm tra bên trong, Khang phát hiện ví có nhiều tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân mang tên T.T.Đ, ở thôn 1, xã Kông Bơ La. Số tiền mặt trong ví được em đếm là 5 triệu đồng.

Sau khi nhặt được, em Khang giữ nguyên số tiền cùng toàn bộ giấy tờ trong ví rồi mang đến trụ sở Công an xã Kông Bơ La giao nộp để tìm người đánh rơi. Từ thông tin trên các giấy tờ tùy thân bên trong ví, lực lượng công an nhanh chóng xác định chị Đ. là chủ nhân số tài sản trên và liên hệ trao trả.

Công an xã Kông Bơ La cùng em Nguyễn Minh Khang trả lại tài sản cho chị T.T.Đ ẢNH:CÔNG AN XÃ KÔNG BƠ LA

Nhận lại chiếc ví cùng số tiền và giấy tờ tùy thân, chị Đ. xác nhận toàn bộ tài sản vẫn còn nguyên vẹn. Chị cho biết đã vô tình đánh rơi chiếc ví khi điều khiển xe máy trên đường vào ngày 19.5. Dù đã quay lại tìm kiếm dọc tuyến đường di chuyển, chị vẫn nghĩ tài sản khó có thể tìm lại được.

Theo Công an xã Kông Bơ La, hành động trung thực, không tham của rơi của học sinh Nguyễn Minh Khang là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Việc làm của em cũng là tấm gương về lòng trung thực để thiếu nhi học tập và noi theo.