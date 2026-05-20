Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh lớp 2 trả lại tài sản cho người đánh rơi

Trần Hiếu
Trần Hiếu
20/05/2026 18:34 GMT+7

Ngày 20.5, Công an xã Kông Bơ La (Gia Lai) xác nhận đơn vị vừa trao trả 5 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân cho người đánh rơi, sau khi một học sinh lớp 2 trên địa bàn nhặt được và mang đến trình báo.

Theo đó, sáng 19.5, em Nguyễn Minh Khang (8 tuổi), học sinh lớp 2A Trường tiểu học và THCS Đăk Hlơ (xã Kông Bơ La), trên đường đến trường đã nhặt được một chiếc ví da nữ. Kiểm tra bên trong, Khang phát hiện ví có nhiều tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân mang tên T.T.Đ, ở thôn 1, xã Kông Bơ La. Số tiền mặt trong ví được em đếm là 5 triệu đồng.

Sau khi nhặt được, em Khang giữ nguyên số tiền cùng toàn bộ giấy tờ trong ví rồi mang đến trụ sở Công an xã Kông Bơ La giao nộp để tìm người đánh rơi. Từ thông tin trên các giấy tờ tùy thân bên trong ví, lực lượng công an nhanh chóng xác định chị Đ. là chủ nhân số tài sản trên và liên hệ trao trả.

Học sinh lớp 2 trả lại tài sản cho người đánh rơi - Ảnh 1.

Công an xã Kông Bơ La cùng em Nguyễn Minh Khang trả lại tài sản cho chị T.T.Đ

ẢNH:CÔNG AN XÃ KÔNG BƠ LA

Nhận lại chiếc ví cùng số tiền và giấy tờ tùy thân, chị Đ. xác nhận toàn bộ tài sản vẫn còn nguyên vẹn. Chị cho biết đã vô tình đánh rơi chiếc ví khi điều khiển xe máy trên đường vào ngày 19.5. Dù đã quay lại tìm kiếm dọc tuyến đường di chuyển, chị vẫn nghĩ tài sản khó có thể tìm lại được.

Theo Công an xã Kông Bơ La, hành động trung thực, không tham của rơi của học sinh Nguyễn Minh Khang là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Việc làm của em cũng là tấm gương về lòng trung thực để thiếu nhi học tập và noi theo.

Tin liên quan

Nhân viên quán nước ở Sầm Sơn 8 lần trả lại tài sản cho du khách

Nhân viên quán nước ở Sầm Sơn 8 lần trả lại tài sản cho du khách

Anh Văn Đình Dương, nhân viên phục vụ bán nước giải khát ở bãi biển Sầm Sơn (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa), đã 8 lần trả lại tài sản cho du khách để quên hoặc đánh rơi.

Đồng Nai: Khen thưởng 2 học sinh trả lại của rơi hơn 100 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai trả lại tài sản không tham của rơi học sinh nhặt được ví tiền trả lại của rơi trung thực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận