Học sinh lớp 7 ở Bạc Liêu nhặt được 11 triệu đồng liền trả người đánh rơi

Chiều 27.9, trung tá Lưu Thành Nhân, Trưởng Công an xã Vĩnh Lộc A, H.Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết, vừa trao trả số tiền gần 11 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho bà Tạ Kim Nhi (40 tuổi, ngụ xã Ninh Hòa, H.Hồng Dân). Đây là số tài sản bà Nhi đã đánh rơi, được một học sinh lớp 7 trên địa bàn nhặt được và đem đến công an xã nhờ trả lại người làm mất.

Đại diện Huyện đoàn Hồng Dân trao giấy khen cho em Nguyễn Gia Vỹ TÙNG LÂM

Trước đó, chiều 26.9, trên đường đi học về, em Nguyễn Gia Vỹ (lớp 7A, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, xã Vĩnh Lộc A) nhặt được túi xách hình tròn màu xám xanh. Thấy trong túi có nhiều tiền và nhiều giấy tờ, Vỹ lập tức mang đến trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc A để trình báo, nhờ liên hệ trả lại người đánh rơi.

Qua kiểm tra, Công an xã Vĩnh Lộc A ghi nhận trong túi xách có gần 11 triệu đồng và nhiều giấy tờ, vật dụng cá nhân khác. Sau khi xác định được người đánh rơi túi xách là bà Nhi, Công an xã Vĩnh Lộc A đã mời bà lên trụ sở công an xã để trao trả tài sản.

Chiều cùng ngày, chị Lê Ngọc Đầy, Phó bí thư Huyện đoàn Hồng Dân (Bạc Liêu) cho biết để kịp thời tuyên dương hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất, Huyện đoàn Hồng Dân đã quyết định khen thưởng đột xuất cho em Vỹ và đề xuất Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bạc Liêu tuyên dương em Vỹ.

Ông Hồ Minh Cứ, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết em Vỹ là một trong những gương mặt học sinh tiêu biểu, chăm ngoan, học giỏi, đội viên tốt của trường. Nhà trường sẽ tổ chức tuyên dương tấm gương của em Vỹ vào buổi chào cờ vào thứ hai tuần sau.