Học sinh lớp 7 ở Gia Lai bị đâm thấu ngực trong trường học

Chiều 12.9, Công an xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra vụ một học sinh lớp 7 bị bạn học đâm thấu ngực.

Theo thông tin ban đầu, trong buổi học sáng cùng ngày, em K.I (học sinh lớp 7 Trường THCS Ngô Quyền, xã Ia Pia) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với em N.Q.T (học sinh lớp 8). Trong lúc xô xát, T. rút dao mang sẵn trong người đâm vào ngực I.

Học sinh lớp 7 bị bạn học đâm thấu ngực phải phẫu thuật khẩn cấp ẢNH: TRIỆU THANH

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết, nạn nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc mất máu, mạch nhanh, huyết áp tụt, bị vết thương thấu ngực và tràn khí màng phổi.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện, hội chẩn khẩn cấp và tiến hành phẫu thuật khẩn để cầm máu, dẫn lưu khí và xử lý vết thương trong lồng ngực.

Đến 14 giờ cùng ngày, ca mổ hoàn tất, sức khỏe nạn nhân tạm ổn định và đang được theo dõi tại phòng hậu phẫu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Ia Pia phối hợp cùng Trường THCS Ngô Quyền triệu tập những học sinh có liên quan để xác minh, làm rõ.