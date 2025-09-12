Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Học sinh lớp 7 ở Gia Lai bị đâm thấu ngực trong trường học

Đức Nhật
Đức Nhật
12/09/2025 18:23 GMT+7

Khi tới trường, một học sinh lớp 7 ở Gia Lai bị một học sinh lớp 8 dùng dao đâm thấu ngực, phải phẫu thuật khẩn cấp.

Chiều 12.9, Công an xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng điều tra vụ một học sinh lớp 7 bị bạn học đâm thấu ngực.

Theo thông tin ban đầu, trong buổi học sáng cùng ngày, em K.I (học sinh lớp 7 Trường THCS Ngô Quyền, xã Ia Pia) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với em N.Q.T (học sinh lớp 8). Trong lúc xô xát, T. rút dao mang sẵn trong người đâm vào ngực I.

Học sinh lớp 7 ở Gia Lai bị đâm thấu ngực trong trường học- Ảnh 1.

Học sinh lớp 7 bị bạn học đâm thấu ngực phải phẫu thuật khẩn cấp

ẢNH: TRIỆU THANH

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ cho biết, nạn nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc mất máu, mạch nhanh, huyết áp tụt, bị vết thương thấu ngực và tràn khí màng phổi.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện, hội chẩn khẩn cấp và tiến hành phẫu thuật khẩn để cầm máu, dẫn lưu khí và xử lý vết thương trong lồng ngực.

Đến 14 giờ cùng ngày, ca mổ hoàn tất, sức khỏe nạn nhân tạm ổn định và đang được theo dõi tại phòng hậu phẫu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Ia Pia phối hợp cùng Trường THCS Ngô Quyền triệu tập những học sinh có liên quan để xác minh, làm rõ.

Tin liên quan

Đi đòi nợ nhưng bị đuổi khỏi công trường, công nhân đâm thấu ngực chủ thầu

Đi đòi nợ nhưng bị đuổi khỏi công trường, công nhân đâm thấu ngực chủ thầu

Sau khi uống rượu, Vi Văn Đức cầm dao vào công trường đòi nợ thì bị chửi, đuổi ra nên bức xúc rút dao đâm thấu ngực chủ thầu.

Khám phá thêm chủ đề

đâm thấu ngực bạo lực học đường học sinh bị đâm thấu ngực suy hô hấp sốc mất máu Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận