Đi đòi nợ nhưng bị đuổi khỏi công trường, công nhân đâm thấu ngực chủ thầu

Trưa 2.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người chỉ vì mâu thuẫn trong lúc đòi nợ.



HĐXX tuyên phạt Vi Văn Đức (25 tuổi, ngụ H.Kỳ Sơn) 12 năm tù về tội giết người; tuyên phạt Phạm Đình Hùng (37 tuổi) 1 năm 6 tháng, Nguyễn Sỹ Thái (40 tuổi, cùng ngụ H.Quỳnh Lưu) và Hoàng Văn Phú (30 tuổi, ngụ H.Hoàng Mai, cùng Nghệ An) cùng 1 năm 3 tháng tù, cùng về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, chiều 28.12.2021, Vi Văn Đức và bạn uống rượu tại phòng trọ rồi nhờ bạn chở đến công trường trên đường Nguyễn Tất Thành (TP.Đà Nẵng) ngủ nhờ để sáng hôm sau đi làm.

4 bị cáo trước tòa NGUYỄN TÚ

Trong lúc dừng xe bên đường Nguyễn Tất Thành để đi vệ sinh, Đức thấy một con dao nên nhặt bỏ vào túi áo với mục đích đòi nợ.

Khi đi ngang công trường do Phạm Đình Thanh (34 tuổi, ngụ H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm chủ thầu, Đức nói bạn dừng xe để mình vào đòi nợ. Nguyên do, trước đây Đức làm công nhân cho công trình của Thanh, bị nợ tiền công thợ.

Đức vừa vào công trường thì bị một công nhân gây sự, Thanh còn đuổi Đức ra khỏi công trường nên Đức chửi thề.

Sau đó, Thanh và Đức xông vào đánh nhau. Bức xúc vì bị Thanh xù tiền công thợ lại còn tát vào mặt, Đức rút dao đâm thấu ngực trái của Thanh. Cú đâm gây xuyên thấu tâm thất phải, tràn máu màng tim và màng phổi trái, thương tích 54%.

Thấy em trai bị Đức đâm trúng ngực, Phạm Đình Hùng rủ Nguyễn Sỹ Thái và Hoàng Văn Phú truy đuổi Đức. Nhóm Hùng, Thái, Phú cầm 3 cây gậy sắt đánh hội đồng Đức, gây thương tích 8%.

Trước tòa, Đức khai nhận do Thanh không trả tiền, còn tát vào mặt. Lúc xảy ra sự việc, Đức đã uống rượu, không kiềm chế nên dùng dao đâm Thanh. Bị cáo Đức nhận tội giết người và xin giảm nhẹ hình phạt cho 3 bị cáo Hùng, Sỹ, Thái.

Bị hại Phạm Đình Thanh cũng thừa nhận một phần lỗi do mình khiến Đức bức xúc đi đòi nợ, nên đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Đức.