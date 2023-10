Mâu thuẫn vì cô gái trên bàn nhậu, gần 30 côn đồ đánh hội đồng 1 người

Ngày 18.10, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhóm côn đồ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Võ Hoài Nhân (20 tuổi) và Trương Công Hoàng Phúc (18 tuổi), cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.Đ.H (17 tuổi), V.V.A.T (16 tuổi, cùng ngụ Q. Sơn Trà) và Đ.C.M (17 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Nhóm côn đồ đánh người dã man đã bị khởi tố NGUYỄN TÚ

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 6 côn đồ liên quan vụ án, gồm: Lê Thành Duy, Trần Quốc Huy (cùng 20 tuổi), Nguyễn Ngọc Song (19 tuổi, cùng ngụ Q.Ngũ Hành Sơn), Tôn Thất Trần Thanh Tú (19 tuổi), Chế Văn Quốc Tuấn (20 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu), Trần Văn Nam (19 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà).

Trong đó, Tôn Thất Trần Thanh Tú và Chế Văn Quốc Tuấn cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê khởi tố về hành vi dùng súng bắn người (Thanh Niên đã thông tin).

Theo điều tra, tối 11.7, nhóm Lê Thành Duy đi nhậu ở quán trên đường Đống Đa, trong bàn nhậu, Duy mâu thuẫn với cô gái tên N. (chưa rõ lai lịch).

N. gọi Đ.V.K (25 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) đến quán giải cứu N. thì xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với Duy tại quán nhậu.

Công an Q.Hải Châu khởi tố nhóm côn đồ NGUYỄN TÚ

Chủ quán liền gọi công an đến can ngăn, nhóm Duy và Đ.V.K thấy công an đến liền giải tán. Lúc này, Duy gọi thêm đồng bọn từ các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Hải Châu đến, truy sát Đ.V.K để trả thù.

Khuya cùng ngày, nhóm Duy tụ tập gần 30 côn đồ, bắt được Đ.V.K trong kiệt K19 đường Quang Trung (P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu). Mặc dù K. chỉ có 1 mình, không có khả năng chống trả, nhưng hàng chục thanh thiếu niên vẫn dùng dao, mũ bảo hiểm, vỏ chai bia đánh K. dã man.

Khi thấy nạn nhân gục tại chỗ, thương tích nặng, nhóm côn đồ này tiếp tục dùng hung khí đập phá xe máy. Lúc này, người dân khu vực can ngăn, dọa báo công an, nhóm côn đồ còn thách thức, điều khiển xe máy nẹt pô, la hét gây rối an ninh trật tự cả khu dân cư.