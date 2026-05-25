Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh lớp 8 dùng rìu tấn công bạn học trong lớp

Trần Hiếu
Trần Hiếu
25/05/2026 12:28 GMT+7

Ngày 25.5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có công văn chỉ đạo làm rõ vụ học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất, dùng rìu tấn công bạn học gây thương tích.

Theo công văn, vụ học sinh dùng rìu tấn công bạn học xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, khiến một nam sinh bị thương.

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 21.5, trong tiết học môn công nghệ tại lớp 8/5, khi giáo viên bộ môn đang chuẩn bị kết nối máy tính với màn hình ti vi để bắt đầu tiết học, học sinh N.H.N (lớp 8/5) bất ngờ lấy một chiếc rìu được giấu trong ba lô, bọc trong túi ni lông màu đen rồi tấn công bạn học cùng lớp là H.Đ.U.L đang ngồi phía trước. Vụ việc khiến em L. bị thương ở vùng đầu và được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra quá nhanh, ngay trước sự chứng kiến của giáo viên bộ môn và các học sinh trong lớp, khiến nhiều em hoảng loạn. Giáo viên bộ môn đã nhanh chóng khống chế, tước hung khí của học sinh N., đồng thời phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường đưa em H.Đ.U.L đi cấp cứu tại Bệnh viện 331, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, em L. được chẩn đoán tụ máu não và sau đó được gia đình chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Học sinh dùng rìu đánh bạn học ngay trong giờ học - Ảnh 1.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ học sinh dùng rìu tấn công bạn học cùng lớp

ẢNH: TRẦN HIẾU

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ bạo lực học đường nói trên, UBND phường Thống Nhất đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Công an phường Thống Nhất trực tiếp đến trường xác minh.

Học sinh N.H.N sau đó được lực lượng công an đưa về trụ sở, đồng thời thông báo cho gia đình đến phối hợp làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng cũng tiến hành lấy lời khai của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cùng các học sinh lớp 8/5 để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 học sinh tồn tại từ trước. Vào tháng 4.2025, tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cũng từng xảy ra vụ một học sinh lớp 9 dùng dao gây thương tích cho bạn học.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc học sinh dùng rìu tấn công bạn học, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Cừ tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giáo dục học sinh; chủ động có biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa và nghiêm cấm học sinh mang hung khí đến trường.

Tin liên quan

2 nữ sinh bị khởi tố vì đánh bạn còn quay clip tung lên mạng

2 nữ sinh bị khởi tố vì đánh bạn còn quay clip tung lên mạng

2 nữ sinh bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vì liên quan đến vụ đánh hội đồng bạn học rồi quay clip tung lên mạng.

Khám phá thêm chủ đề

phường Thống Nhất Đánh bạn tấn công bạn học Gia Lai bạo lực học đường dùng rìu tấn công bạn học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận