Học sinh lớp 8 dùng rìu tấn công bạn học trong lớp

Theo công văn, vụ học sinh dùng rìu tấn công bạn học xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, khiến một nam sinh bị thương.

Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày 21.5, trong tiết học môn công nghệ tại lớp 8/5, khi giáo viên bộ môn đang chuẩn bị kết nối máy tính với màn hình ti vi để bắt đầu tiết học, học sinh N.H.N (lớp 8/5) bất ngờ lấy một chiếc rìu được giấu trong ba lô, bọc trong túi ni lông màu đen rồi tấn công bạn học cùng lớp là H.Đ.U.L đang ngồi phía trước. Vụ việc khiến em L. bị thương ở vùng đầu và được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra quá nhanh, ngay trước sự chứng kiến của giáo viên bộ môn và các học sinh trong lớp, khiến nhiều em hoảng loạn. Giáo viên bộ môn đã nhanh chóng khống chế, tước hung khí của học sinh N., đồng thời phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường đưa em H.Đ.U.L đi cấp cứu tại Bệnh viện 331, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, em L. được chẩn đoán tụ máu não và sau đó được gia đình chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ học sinh dùng rìu tấn công bạn học cùng lớp ẢNH: TRẦN HIẾU

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ bạo lực học đường nói trên, UBND phường Thống Nhất đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Công an phường Thống Nhất trực tiếp đến trường xác minh.

Học sinh N.H.N sau đó được lực lượng công an đưa về trụ sở, đồng thời thông báo cho gia đình đến phối hợp làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng cũng tiến hành lấy lời khai của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cùng các học sinh lớp 8/5 để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 học sinh tồn tại từ trước. Vào tháng 4.2025, tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cũng từng xảy ra vụ một học sinh lớp 9 dùng dao gây thương tích cho bạn học.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc học sinh dùng rìu tấn công bạn học, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Cừ tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giáo dục học sinh; chủ động có biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa và nghiêm cấm học sinh mang hung khí đến trường.