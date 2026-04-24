Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh lớp 9 đâm bạn tử vong ở Mũi Né

Quế Hà
24/04/2026 18:16 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ học sinh lớp 9 đâm bạn tử vong ở Mũi Né trưa 24.4, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân.

Chiều 24.4, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Mũi Né điều tra vụ học sinh lớp 9 đâm bạn tử vong tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, cơ quan chức năng phường Mũi Né tiếp nhận tin báo về một vụ việc nghiêm trọng tại khu phố 6, liên quan đến hai học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong.

Học sinh lớp 9 đâm bạn tử vong ở Mũi Né- Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ học sinh lớp 9 đâm bạn tử vong ở Mũi Né

ẢNH: Q.H

Qua xác minh, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai học sinh đang theo học tại trường này. Trong quá trình xô xát, N.Q.C (học sinh lớp 9A4) đã dùng dao đâm vào ngực của N.N.T (học sinh lớp 9A3, cùng trường).

Sau khi bị thương, em T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra án mạng, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa, bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ học sinh lớp 9 đâm bạn tử vong ở Mũi Né đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Người tình nghi liên quan vụ nữ sinh tử vong ở phòng trọ cũng thương tích nặng

Nam thanh niên có liên quan đến vụ nữ sinh viên bị tử vong tại phòng trọ với nhiều vết chém đã được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội để điều trị, trong khi đó, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

đâm bạn tử vong Mũi Né học sinh đâm bạn tử vong ở Mũi Né Lâm Đồng Công an tỉnh Lâm Đồng mâu thuẫn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận