Chiều 24.4, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Mũi Né điều tra vụ học sinh lớp 9 đâm bạn tử vong tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, cơ quan chức năng phường Mũi Né tiếp nhận tin báo về một vụ việc nghiêm trọng tại khu phố 6, liên quan đến hai học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong.

Khu vực xảy ra vụ học sinh lớp 9 đâm bạn tử vong ở Mũi Né ẢNH: Q.H

Qua xác minh, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai học sinh đang theo học tại trường này. Trong quá trình xô xát, N.Q.C (học sinh lớp 9A4) đã dùng dao đâm vào ngực của N.N.T (học sinh lớp 9A3, cùng trường).

Sau khi bị thương, em T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra án mạng, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa, bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ học sinh lớp 9 đâm bạn tử vong ở Mũi Né đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.