Học sinh mang cơm đến trường được không ?

Chăm lo bữa ăn bán trú cho học sinh (HS) phổ thông rất khó, đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, linh hoạt của gia đình, nhà trường, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú, ngành chức năng. Chỉ một khâu dù nhỏ trong guồng đó có vấn đề thì hậu quả khó lường.
Câu chuyện của một phụ huynh cho con mang cơm theo đến trường cũng gợi cho chúng ta một giải pháp giảm áp lực bữa ăn học đường.
Một người bạn của tôi cho biết con anh từ mẫu giáo đến nay đều mang cơm theo đến trường. Anh cho biết thêm đã kiên quyết đến trường xin phép cho con được mang cơm theo thay vì ăn tại trường. Có khó khăn, song phụ huynh dứt khoát, rốt cuộc nhà trường chấp thuận.
Để HS mang cơm theo khi nhà trường tổ chức ăn bán trú, phụ huynh cần báo với ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, nêu lý do, cam kết thực hiện nội quy của nhà trường (khi con em mang theo cơm để ăn ở trường). Khi phụ huynh kiên quyết thì không hiệu trưởng nào buộc con em mình phải ăn bán trú (do dịch vụ cung cấp). Ngoài ra, phụ huynh cũng đừng ngại với phụ huynh khác. Tùy hoàn cảnh, gia đình lựa chọn việc ăn trưa tại trường của con em mình. Ban đại diện cha mẹ HS của trường, lớp gắn bó để cảm thông, chia sẻ.
Chuẩn bị cơm cho con em mang theo đến trường, gia đình cần sắp xếp công việc hợp lý để các cháu có cơm ngon. Bên cạnh đó, phụ huynh chuẩn bị tâm lý, kỹ năng cho trẻ như giữ gìn vệ sinh chung, không mặc cảm với bạn bè, không "né" thầy cô khi một mình với hộp cơm.
Về phía giáo viên chủ nhiệm, nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú, trên tất cả là nhằm chăm lo cho HS có bữa ăn tử tế, theo đóng góp của phụ huynh. Trẻ đa dạng, mỗi em ăn uống mỗi khác, "đồng phục" bữa ăn bán trú có thể khiến một số HS "bị bỏ lại phía sau". Do đó, nhà trường linh hoạt, tinh tế, công tâm. HS chọn hay không chọn ăn bán trú tại trường đều được quan tâm giống nhau, tuyệt đối không phân biệt đối xử, không "ép" phụ huynh đăng ký cho con ăn bán trú tại trường.
Giáo dục là tôn trọng sự khác biệt, và tạo điều kiện để trẻ phát triển tốt nhất, phù hợp với hoàn cảnh gia đình, tâm tính của trẻ.
