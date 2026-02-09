Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Học sinh Royal School khám phá từ tết Việt đến xuân toàn cầu
Video Giáo dục

Vũ Đoan
09/02/2026 09:26 GMT+7

Lễ hội chào xuân 2026 được tổ chức đồng loạt tại ba cơ sở của Royal School gồm: Phú Mỹ Hưng, Phú Lâm và Celadon, mang đến một không gian rộn ràng sắc xuân, nơi học sinh được vui chơi và cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Khi mùa xuân gõ cửa, không khí tết lan tỏa khắp mọi nơi. Tại Royal School, các hoạt động trong lễ hội mùa xuân 2026 được tổ chức đồng loạt tại ba cơ sở Phú Mỹ Hưng, Phú Lâm và Celadon mang đến không gian rộn ràng sắc xuân, nơi học sinh được trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Với khối mầm non, với chủ đề “Ngày tết Việt Nam” đây là dịp để các em trình diễn những tiết mục văn nghệ vui tươi được chuẩn bị công phu, hoành tráng. Cùng với đó, thông qua các trò chơi dân gian và gian hàng tuổi thơ, các em được làm quen với những nét sinh hoạt truyền thống, cảm nhận tết bằng trải nghiệm gần gũi, sinh động.

Học sinh Royal School khám phá từ tết Việt đến xuân toàn cầu- Ảnh 1.

Không gian dành riêng cho học sinh khối phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 được xây dựng với chủ đề “Global Spring - Xuân toàn cầu”, tổ chức chuỗi hoạt động đa dạng: trình diễn các tiết mục đặc sắc, các trò chơi hấp dẫn và thưởng thức các gian hàng ẩm thực ngày tết.

Những khoảnh khắc vui chơi ấy không chỉ tạo nên tiếng cười, mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần tập thể, sự sẻ chia và kết nối giữa học sinh và thầy.

Học sinh Royal School khám phá từ tết Việt đến xuân toàn cầu- Ảnh 2.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh Royal School được tìm hiểu sâu hơn về phong tục tết cổ truyền, từ ý nghĩa của mâm ngũ quả đến tinh thần sum vầy, đoàn viên – những giá trị vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Từ nhiều quốc gia khác nhau, thầy cô và học sinh vừa trải nghiệm, vừa học hỏi, cùng bắt đầu hành trình lan tỏa giá trị Tết đa văn hóa để có thêm nhiều bài học ý nghĩa.

Năm mới Bính Ngọ 2026, Royal School xin kính chúc các em học sinh, quý phụ huynh và thầy cô có một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

