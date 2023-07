Học sinh tiểu học TP.HCM giảm, có giảm áp lực sĩ số ?

Đây cũng là năm học thứ 2 liên tiếp, số học sinh (HS) tiểu học ở TP.HCM giảm hơn so với năm học trước đó.



Phụ huynh làm thủ tục nhập học lớp 1 cho con ngày 17.7, sau khi các trường tại TP.HCM công bố danh sách học sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023 - 2024 ĐÀO NGỌC THẠCH

B ẬC NÀO CŨNG TĂNG, CÒN TIỂU HỌC GIẢM

Mới đây, theo báo cáo về "Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và công tác chuẩn bị năm học mới 2023 - 2024" do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký, dự kiến năm học 2023 - 2024 toàn TP tăng 35.055 HS so với năm học trước. Bậc mầm non dự kiến có 317.044 trẻ đến trường, tăng 7.932 em; bậc THCS tăng mạnh nhất, mức tăng 34.107 HS; kế đó là bậc THPT tăng 21.181 HS; trong khi đó bậc tiểu học dự kiến có 637.836 HS, giảm 28.165 em.

Trước đó, năm học 2022 - 2023, toàn TP có 666.001 HS bậc tiểu học, so với năm học 2021 - 2022 thì giảm hơn 13.000 HS.

Tại Q.Bình Tân - quận luôn gặp áp lực lớn về dân số, những năm qua số HS trên địa bàn quận luôn tăng. Cán bộ quản lý Phòng GD-ĐT quận cho biết năm học mới này số HS đầu cấp tăng gần 8.000 nhưng là năm "đầu tiên trong lịch sử của quận" HS bậc tiểu học giảm khoảng 1.000 em.

TP.HCM tăng thêm bao nhiêu phòng học mầm non, tiểu học trong năm học mới ? Theo UBND TP.HCM, chuẩn bị khai giảng năm học 2023 - 2024, dự kiến ngày 5.9 đưa vào sử dụng thêm 68 phòng học mầm non; tiểu học tăng thêm 117 phòng. Còn từ sau ngày 5.9 đến hết tháng 12.2023 thì tăng thêm 73 phòng cấp tiểu học. Tính đến tháng 6.2023, TP.HCM đã đạt 294 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học từ 3 - 18 tuổi (ước tính thực hiện trong năm 2023 là 296). Qua đó năm học 2023 - 2024 vẫn tiếp tục đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. UBND TP.HCM chỉ đạo ngành GD-ĐT các quận, huyện, TP.Thủ Đức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu: đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân TP.HCM, đặc biệt con em gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân, mồ côi; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc đúng độ tuổi; đảm bảo 100% HS lớp 1, 2, 3, 4 và khuyến khích HS các lớp khác được học 2 buổi/ngày nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời xây dựng kế hoạch năm học tiếp theo cho lớp 5 cũng được học 2 buổi/ngày.

Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Tân, lý giải có một số lý do dẫn tới số HS tiểu học năm nay giảm, như các bé vào lớp 1 năm nay sinh năm 2017 không phải năm tuổi "hot". Lý do khác như tình hình kinh tế khó khăn, nhiều khu công nghiệp, công ty cho công nhân nghỉ việc dẫn tới việc người lao động cùng gia đình về quê, các con cũng không đi học ở TP.HCM.

Tuy nhiên, không phải số HS tiểu học ở các quận, huyện, TP.Thủ Đức đều đồng loạt giảm. Ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD-ĐT Q.8, cho biết năm học mới này dự kiến có khoảng 5.336 HS tiểu học với 134 lớp học, con số này tăng nhẹ so với năm học trước.

Tuy nhiên theo UBND TP.HCM, hiện nay một số quận, huyện có nhiều trường tiểu học quy mô sĩ số trên 45 HS/lớp, áp lực sĩ số cao khiến việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phần nào bị ảnh hưởng.

N HIỀU GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO ĐỦ CHỖ HỌC

Các quận, huyện, TP.Thủ Đức cho biết luôn cố gắng đảm bảo đủ trường lớp cho tất cả HS đến tuổi đi học, tăng tỷ lệ HS được học 2 buổi/ngày.

Ông Dương Văn Dân cho biết dù số HS tăng trong năm học mới, nhưng Q.8 sắp xếp đủ chỗ học cho các em do có thêm một số trường học được cải tạo, mở rộng tăng thêm số phòng học.

Ông Ngô Văn Tuyên cho hay tới nay đã có 5 dự án xây trường tiểu học, mầm non được khởi công ở Q.Bình Tân. Còn 7 dự án xây trường học khác trên địa bàn quận cũng được khởi công trong năm nay. Tỷ lệ học 2 buổi/ngày dự kiến ở năm học mới là mầm non 100%; tiểu học khoảng 53% và THCS khoảng 39%.

Tại Q.12, số HS trong năm học mới cũng tăng nhẹ. Do số lượng HS vốn rất đông trong khi trường lớp chưa đáp ứng đủ nên tỷ lệ HS học 2 buổi/ngày với cấp tiểu học là gần 30% (tăng khoảng 2%).

Trong năm học mới, Q.12 có thêm nhiều phòng học mới được đưa vào sử dụng, giảm áp lực sĩ số HS trong lớp.

Do số lượng học sinh rất đông trong khi trường lớp chưa đáp ứng đủ nên năm học mới tỷ lệ học sinh tiểu học 2 buổi/ngày của Q.12 chỉ gần 30% NHẬT THỊNH





D UY TRÌ NHỮNG "LỚP HỌC ĐỘNG"

Giống như các năm học trước, nhiều trường học ở các quận áp dụng biện pháp mượn thêm phòng học, thực hiện "lớp học động", "lớp học chạy" để có đủ phòng học cho HS.

Như tại Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Q.Gò Vấp), dự kiến năm học mới sẽ tuyển sinh 270 HS lớp 1, tỷ lệ HS được học 2 buổi/ngày là 57%, trung bình khoảng 45 em/lớp. Nhà trường tận dụng hết các phòng chức năng và mượn thêm phòng học của trường khác.

Còn Trường tiểu học Hà Huy Giáp (Q.12) dự kiến tuyển hơn 900 HS, tăng 3 lớp so với năm học trước. Trong năm học 2022 - 2023, sĩ số trung bình ở trường khoảng 50 em/lớp. Giải pháp của nhà trường thực hiện từ năm ngoái để có đủ chỗ học cho các em là mượn 14 phòng học tại Trường THCS Tô Ngọc Vân gần đó...