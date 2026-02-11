Học sinh trầm trồ chiêm ngưỡng nàng Kiều bước ra từ trang sách

Ở đây, các em được thưởng thức vở diễn "Dưới bóng giai nhân" do đạo diễn Quang Thảo lấy cảm hứng từ tác phẩm Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du chuyển thể sang thể loại kịch nói.

Buổi học chuyên đề "Vẻ đẹp văn chương dưới ánh đèn sân khấu" do tổ Văn của trường đặc biệt tổ chức, mang đến hình thức học mới mẻ, trực quan, giúp các em học sinh được trải nghiệm nhiều hơn những kiến thức học từ sách vở. Qua đó, nhà trường và giáo viên bộ môn Ngữ Văn cũng hy vọng khơi gợi được sự hứng khởi, yêu thích môn văn trong mỗi học sinh, để các em không còn cảm thấy môn học này nhàm chán nữa.

Trước mắt các em giờ đây, Truyện Kiều không còn là những con chữ khô khan, nằm im lìm trên mặt giấy. Từng nhân vật, từng mảnh đời bước ra từ những vần thơ của Nguyễn Du đang hiện diện, sống động, có hình hài, tiếng nói, thu hút biết bao ánh nhìn trầm trồ, thích thú xen lẫn bất ngờ từ hàng ghế khán giả.

Học sinh trầm trồ chiêm ngưỡng nàng Kiều bước ra từ trang sách

Vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc hàng cây đa, cây đề của sân khấu kịch như NS Hồng Ánh trong vai Thúy Kiều, NSƯT Đại Nghĩa vai Từ Hải, NS Thanh Thủy vai Hoạn Thư, NSƯT Mỹ Duyên vai Đạm Tiên… Mỗi nhân vật đều được khai thác chiều sâu tâm lý, không chỉ là "đúng – sai" mà còn là những số phận với nhiều giằng xé.

Các phân cảnh gây ấn tượng với các bạn học sinh là những lớp diễn nội tâm của Kiều, cuộc đối thoại giữa Kiều và Đạm Tiên, hay hình ảnh Hoạn Thư được nhìn dưới góc độ của một người phụ nữ chịu nhiều tổn thương. Thông qua đó, đạo diễn Quang Thảo mong muốn đưa Truyện Kiều đến gần hơn với thế hệ trẻ, không phải bằng sự minh họa nguyên văn, mà bằng cách đặt lại câu hỏi về thân phận con người, đặc biệt là người phụ nữ, dưới cái "bóng" của định mệnh và thời đại.

ẢNH: NGUYÊN ÂN

Sau giây phút chìm đắm với nhiều cung bậc cảm xúc trong vở diễn, học sinh các lớp chuyên đề môn Văn sẽ tiếp tục hành trình cảm thụ bằng nhiều hình thức sáng tạo như quay clip, phỏng vấn, viết cảm nhận, làm tập san, thậm chí sáng tác thơ, văn hay chuyển thể kịch, để tự mình đối thoại sâu hơn với tác phẩm.