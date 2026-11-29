Chiều tối 29.11, tại vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh tỉnh Cà Mau năm 2026, do Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức, Lê Ngọc Gia Hân, học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, giành giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Anh Trần Đăng Khoa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, phát biểu khai mạc ẢNH: G.B

Nguyễn Thiên Hoàng (học sinh cùng trường) giành giải nhì trị giá 10 triệu đồng. Phạm Quỳnh Nam Phương học sinh Trường THPT chuyên Bạc Liêu đoạt giải ba trị giá 5 triệu đồng. Ban tổ chức còn trao 7 giải khuyến khích.

Lê Ngọc Gia Hân, học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, giành giải nhất ẢNH: G.B

Khởi động từ tháng 4.2026, cuộc thi thu hút đông đảo học sinh THCS và THPT trên địa bàn tỉnh tham gia. Qua hơn 600 bài dự thi ở vòng sơ loại, ban tổ chức chọn 52 thí sinh vào bán kết, chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài ở chung kết.

Trước vòng chung kết, 10 thí sinh tham gia chương trình huấn luyện chuyên sâu từ ngày 12.10 đến 7.11 để trau dồi kỹ năng sử dụng tiếng Anh, tư duy phản biện và cách làm chủ sân khấu. Ở vòng thi cuối, các em thể hiện sự nhạy bén qua ba phần thi thuyết trình, phản biện và tư duy nhanh.

Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba nhận giải ẢNH: G.B

Với thông điệp "Make the Change!", cuộc thi tạo cơ hội để học sinh rèn tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện. Các em được khuyến khích tự tin nói lên suy nghĩ của mình và biến những ý tưởng sáng tạo thành việc làm thiết thực cho cộng đồng.

Thí sinh Tôn Khả Quỳnh, học sinh lớp 12A Trường THCS -THPT U Minh, tham gia cuộc thi ẢNH: G.B

Phát biểu khai mạc vòng chung kết, anh Trần Đăng Khoa, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số toàn diện đang diễn ra mạnh mẽ, Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định nâng cao năng lực hội nhập cho nguồn nhân lực trẻ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn xem việc trang bị ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập cho thanh thiếu nhi là mục tiêu trọng tâm, mang tính chiến lược.

Các thí sinh đạt giải khuyến khích ẢNH: G.B

"Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn sau cuộc thi này, các em sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê với môn tiếng Anh, trở thành những "sứ giả" truyền cảm hứng học tập ngoại ngữ đến bạn bè xung quanh; đồng thời tích cực tham gia các phong trào của Đoàn - Đội, không ngừng rèn luyện đạo đức, tri thức và thể chất để trở thành những công dân toàn cầu, góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh", anh Khoa bày tỏ.