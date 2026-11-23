44 thí sinh tham gia Miss Charm 2026 có màn xuất hiện đặc biệt trong chương trình giao lưu văn hóa K-Vietnam 2026 tại Đà Lạt. Trên sân khấu ngoài trời, giữa tiết trời se lạnh, dàn người đẹp quốc tế đảm nhận vai trò người mẫu, trình diễn những thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam của Ivan Trần.
Sự góp mặt của các thí sinh Miss Charm 2026 thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả địa phương và du khách. Không chỉ mang đến không khí sôi động cho chương trình, màn trình diễn còn là dịp để hình ảnh trang phục truyền thống Việt Nam được giới thiệu thông qua vẻ đẹp và thần thái của những đại diện nhan sắc đến từ nhiều quốc gia.
Dàn ứng viên Miss Charm khoe sắc tại Đà Lạt
Trong chương trình, 44 thí sinh được chia thành hai nhóm, lần lượt giới thiệu hai bộ sưu tập của Ivan Trần. 22 người đẹp xuất hiện trong những thiết kế áo dài truyền thống được cách tân với tinh thần thanh lịch, mềm mại. 22 thí sinh còn lại mang đến sắc thái khác biệt với các mẫu trang phục văn hóa có kiểu dáng cầu kỳ, màu sắc nổi bật và giàu tính nghệ thuật.
Một trong những thử thách của đêm diễn là thời tiết Đà Lạt về đêm khá lạnh. Dù phải trình diễn trên sân khấu ngoài trời, các thí sinh vẫn duy trì phong thái chuyên nghiệp, tự tin sải bước và hoàn thành phần thể hiện của mình
Ảnh: BTC
Trong khi đó, bộ sưu tập trang phục văn hóa tạo điểm nhấn bằng những phom dáng ấn tượng, chi tiết trang trí công phu và cách xử lý chất liệu đa dạng
Ảnh: BTC
Sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân địa phương và du khách trở thành nguồn động viên cho các người đẹp, giúp màn trình diễn thêm sôi động
Ảnh: BTC
Khép lại chương trình, 44 người đẹp cùng xuất hiện trên sân khấu trong màn chào kết. Sự kết hợp giữa áo dài truyền thống và những thiết kế trang phục văn hóa tạo nên bức tranh đa sắc, góp phần lan tỏa thông điệp về sự giao lưu, kết nối giữa các nền văn hóa. Thông qua phần trình diễn, thời trang trở thành cầu nối để các thí sinh quốc tế tiếp cận và giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa Việt Nam đến bạn bè trên thế giới.
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