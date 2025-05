Học sinh tự lái xe máy đi học: Rất nguy hiểm nếu không có kỹ năng

Xu hướng học sinh tự điều khiển xe máy đến trường ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Điều này giúp giảm bớt áp lực cho phụ huynh, nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều lo lắng; khi tình trạng giao thông hiện nay rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Theo số liệu thống kê từ cơ quan chức năng, chỉ trong vòng chưa đầy hai năm (từ 12.2023 đến 4.2025), toàn quốc đã xảy ra 4.750 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 1.456 em, bị thương 3.694 em. Trong đó, các nguyên nhân gây tai nạn xuất phát chủ yếu từ việc sinh thiếu ý thức, kiến thức giao thông; cũng như thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện.

Không ít vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh có nguyên nhân từ việc thiếu kiến thức, kỹ năng khi lái xe tham gia giao thông ẢNH: NGUYỄN DUY

Trước thực trạng trên, ngày 15.11.2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 151/2024/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Luật TTATGT). Trong đó có hoạt động hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh bắt đầu vào THPT và cơ sở giáo dục Nhà nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu từ nghị định, đầu năm 2025, Bộ Công an chủ trì chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức hướng dẫn lái xe gắn máy an toàn. Mở đầu bằng chuỗi chương trình "Khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT và các cơ sở giáo dục Nhà nước", do Cục CSGT phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức, cùng sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Trong đó, các chương trình đầu tiên diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM từ cuối tháng 5, hai địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hàng triệu học sinh tham gia giao thông hằng ngày.

Các buổi đào tạo lái xe thực sự cần thiết, giúp các em học sinh điều khiển xe máy tham gia giao thông một cách tự tin, an toàn hơn ẢNH: NGUYỄN DUY

Tại các khóa đào tạo, các em sẽ được học lý thuyết về pháp luật TTATGT đường bộ, thông qua các bài giảng thiết kế sinh động, trực quan và hấp dẫn, giúp dễ dàng ghi nhớ và tiếp thu kiến thức. Đặc biệt, các em còn được tham gia thực hành lái thử và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống giao thông thực tế cùng mẫu xe điện Honda ICON e: do Honda Việt Nam hỗ trợ.

Sau mỗi buổi đào tạo, học sinh sẽ trải qua bài kiểm tra lý thuyết và thực hành để đảm bảo đủ năng lực điều khiển xe gắn máy an toàn khi tham gia giao thông.

Đáng chú ý, chương trình đào tạo này là khởi đầu cho chuỗi 35 "Khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT và các cơ sở giáo dục Nhà nước" sẽ được triển khai tại tất cả tỉnh, thành trên toàn quốc.

Thời gian tới, Cục CSGT và Honda Việt Nam tiếp tục nhân rộng các chương trình đào tạo lái xe an toàn tại các trường THPT và cơ sở giáo dục Nhà nước ẢNH: NGUYỄN DUY

Theo thượng tá Tạ Thị Hồng Minh - Phó trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công An, việc nhân rộng và phát huy hiệu quả chương trình tại tất cả các trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước. Trong thời gian tới rất cần có sự chung tay phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa chính quyền địa phương (là đơn vị nòng cốt trong bảo đảm an toàn và an ninh trường học) với trường học và gia đình.