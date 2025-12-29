Học sinh Việt Nam được học vượt cấp, vượt lớp không?

Tại trụ sở Chính phủ hôm 26.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt, biểu dương 91 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025. Cùng dự có Phó thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn. Tại đây, Thủ tướng nêu rõ, phải ưu tiên bố trí nguồn lực, tập trung chăm lo hơn nữa cho phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển học sinh tài năng; xác định rõ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội; khơi dậy mọi nguồn lực, thúc đẩy tinh thần ham học hỏi, sáng tạo của các học sinh tài năng và phong trào thi đua học tập suốt đời.

Thủ tướng lưu ý, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, nhất là ưu đãi, hỗ trợ học phí, cấp học bổng cho các học sinh tài năng, khuyến khích cơ chế đào tạo song bằng và thí điểm học vượt cấp, vượt lớp phù hợp thực tiễn.

Học sinh TP.HCM giờ tan trường ẢNH: ĐỘC LẬP

Luật giáo dục quy định gì về học vượt cấp, vượt lớp?

Điều 28, luật Giáo dục quy định cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông.

Theo đó, các cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông được quy định như sau:

Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp 1 đến hết lớp 5. Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi và được tính theo năm;



Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 4 năm học, từ lớp 6 đến hết lớp 9. Học sinh vào học lớp 6 phải hoàn thành chương trình tiểu học.Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi và được tính theo năm;



Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 3 năm học, từ lớp 10 đến hết lớp mười 12. Học sinh vào học lớp 10 phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi và được tính theo năm.



Khoản 2, điều 28, luật Giáo dục cũng nêu rõ "Học sinh học vượt lớp trong trường hợp phát triển sớm về trí tuệ".

Học vượt lớp là "quyền của người học"

Điều 83, luật Giáo dục cho biết quyền của người học gồm có:

Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học tập; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.

Các bước xem xét học sinh được học vượt lớp trong phạm vi cấp học

Mới đây, hôm 12.12, Bộ GD-ĐT đã ban hành dự thảo Thông tư Ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, lấy ý kiến rộng rãi từ các cá nhân, đơn vị.

Theo dự thảo Điều lệ "Học sinh tiểu học có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Học sinh trung học có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học".

Học sinh có quyền được 'học vượt lớp' ẢNH: ĐỘC LẬP

Dự thảo Điều lệ quy định việc xem xét đối với từng trường hợp cụ thể được thực hiện theo các bước sau:

Cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường.



Hiệu trưởng thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn gồm thành phần cơ bản sau: đại diện của lãnh đạo trường và ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinh đang theo học.



Căn cứ kết quả khảo sát của hội đồng khảo sát, tư vấn, hiệu trưởng xem xét, quyết định.



Cũng theo Dự thảo trên, "Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi, học sinh vào học lớp 10 phải hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc tương đương. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước".