Học trò ca sĩ Thanh Hà: Tôi từng trải qua mối quan hệ rất độc hại

Trở lại đường đua âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng, Bảo Yến Rosie chính thức ra mắt MV Bớt một lần ngốc ẢNH: NVCC

Ca khúc thuộc thể loại R&B do Mai Xuân Thứ sáng tác, được "đo ni đóng giày" cho chất giọng của Bảo Yến Rosie. Bản phối hiện đại của Drum7 với phần verse rap của DT Tập Rap, mang đến màu sắc hiện đại, giúp cấu trúc bài hát lôi cuốn hơn.

Bớt một lần ngốc khắc họa hành trình cảm xúc của một cô gái chìm trong tổn thương từ mối quan hệ độc hại. Tình yêu không còn là điểm tựa, mà trở thành những lớp tổn thương khiến cô dần đánh mất chính mình. MV như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đôi khi hành động dũng cảm nhất chính là buông bỏ, để yêu thương bản thân đúng cách và tìm lại bình yên xứng đáng.

Chia sẻ về quá trình lựa chọn ca khúc, sao nữ 9X cho biết ngay khi nghe bản demo lần đầu, cô đã bị thu hút bởi giai điệu và nội dung. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên chất ballad dịu dàng, cô chủ động đề xuất làm mới phối khí.

Học trò Thanh Hà - Bảo Yến Rosie 'tái xuất'

Với những trải nghiệm trong tình yêu của bản thân, MV như cách nữ ca sĩ kể lại câu chuyện của chính mình ẢNH: NVCC

"Tôi nghĩ trong quãng thời gian trưởng thành, việc trải qua một mối quan hệ độc hại là điều khó tránh khỏi, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã từng trải qua mối quan hệ rất độc hại, không phải một mà là hai. Mặc dù bài hát được tác giả viết nhưng mình là người thể hiện nó, việc từng trải qua những trải nghiệm không đáng có cũng góp phần giúp tôi thể hiện đúng tinh thần mà nội dung bài hát muốn truyền tải và thể hiện nó có hồn hơn", giọng ca 30 tuổi chia sẻ.

Nhìn về sự nghiệp của mình, học trò Thanh Hà thừa nhận có những khoảng lặng, song cô không xem đó là điều tiêu cực. Thay vào đó, giọng ca 9X chọn cách chấp nhận và sống tốt hơn, nuôi dưỡng bản thân bằng những thói quen lành mạnh như tập gym, thiền, ăn chay và thận trọng trong các mối quan hệ xung quanh. Nhờ lối sống này, Bảo Yến Rosie cảm nhận cuộc sống một cách sâu sắc hơn, tạo cho bản thân cảm giác nhẹ nhàng, an yên, ngay cả khi sự nghiệp trải qua những thời điểm tạm ngưng.

Sau một thời gian tạm lắng, khi quyết định tái xuất, Bảo Yến Rosie tự hứa sẽ thể hiện bản thân nhiều hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn mà cô từng xây dựng. "Dù sự nghiệp có những khoảng lặng, tôi vẫn thấy như vậy là đủ. Nhưng khi quyết định tái xuất, tôi tự hứa sẽ thể hiện mình nhiều hơn, không nằm trong vùng an toàn mà tôi đã xây dựng", nữ ca sĩ bộc bạch.

Nhìn lại những chuyện đã qua, Bảo Yến Rosie bộc bạch bản thân đã hoàn thiện so với phiên bản ở quá khứ, có thể không hoàn hảo nhưng nữ ca sĩ đã dám vượt khỏi vùng an toàn của chính mình ẢNH: NVCC

Nhìn lại những thăng trầm đã trải qua, Bảo Yến Rosie nhận thấy đó là một quãng hành trình đầy đủ cảm xúc, vui có, buồn có, có những thành công nhỏ và cả những thất bại. Nữ ca sĩ cho rằng mọi việc nên để diễn ra một cách tự nhiên nhất, bởi chính những trải nghiệm ấy đã giúp giọng ca Mời buồn sang chơi trưởng thành và chín chắn hơn ở hiện tại. "Tôi biết ơn những điều đã đi qua, nhờ vậy hôm nay tôi là phiên bản hoàn thiện hơn, không hoàn hảo nhưng biết yêu thương bản thân và mọi người", cô tâm sự.

Bảo Yến Rosie tên thật Nguyễn Phương Chi, sinh năm 1995 tại TP.HCM, từng tham gia Giọng hát Việt 2019 (về đội ca sĩ Thanh Hà). Thời điểm đó, cô từng gây tranh cãi vì cách hành xử chưa đúng mực khi MC đọc tên giới thiệu. Hệ quả là nữ ca sĩ trải qua một thời gian dài bị trầm cảm vì bị chỉ trích.