Học trò Khánh Thi giành huy chương vàng giải vô địch châu Á là ai?

Tại giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026, Ngọc An - Tố Uyên giành huy chương vàng nội dung điệu đơn Cha Cha Cha. Ngoài ra, học trò Khánh Thi còn đoạt huy chương bạc nội dung điệu đơn, đồng thời lần đầu tiên vào top 9 nội dung vô địch châu Á toàn năng Latin và Top 14 World Open Latin. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình của cặp đôi từng nhiều năm kiên trì xây dựng nền tảng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Ngọc An - Tố Uyên trong khoảnh khắc nhận huy chương vàng tại giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á Ảnh: NVCC

Hành trình bền bỉ của học trò Khánh Thi

Ít ai biết rằng, phía sau những tấm huy chương là lựa chọn đầy dũng cảm của hai người trẻ khi quyết định rời Hà Nội vào TP.HCM năm 2021 để theo đuổi khiêu vũ thể thao chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt của kiện tướng Khánh Thi. Khi ấy, cả hai chưa có nguồn tài trợ ổn định, cũng không có gì bảo đảm cho tương lai ngoài niềm tin vào đam mê và con đường mình đã chọn.

Điều khiến Khánh Thi luôn tự hào về học trò không chỉ là thành tích trên sàn đấu mà còn ở tinh thần cầu tiến và nền tảng tri thức. Ngọc An tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin của Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, từng có 10 năm theo đuổi karate, hai lần vô địch ở khu vực thành phố Hà Nội.

Nam tiến để học tập, cặp vận động viên trưởng thành hơn trong nghề dưới sự hướng dẫn của Khánh Thi Ảnh: BTC

Trong khi đó, Tố Uyên tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ công chúng, từng được vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014. Theo định hướng của Khánh Thi, cả hai tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ dù lịch tập luyện, giảng dạy và thi đấu quốc tế gần như kín quanh năm.

Với Ngọc An và Tố Uyên, học tập chưa bao giờ là điều phải đánh đổi để có thành tích thể thao. Ngược lại, tri thức chính là nền tảng giúp họ trưởng thành, làm nghề chuyên nghiệp hơn và có thể cống hiến lâu dài.

Để duy trì cả việc học lẫn tập luyện, hai vận động viên phải tự xoay xở kinh phí. Ngoài thời gian trên sàn tập, họ đứng lớp giảng dạy tại trung tâm của Khánh Thi để có thêm thu nhập. Số tiền kiếm được tiếp tục được dành cho học phí, tiền thuê nhà, tập huấn, trang phục, lệ phí thi đấu và những chuyến xuất ngoại.

Kết quả vừa giành được là nguồn động viên cho cả hai trong hành trình theo đuổi khiêu vũ thể thao Ảnh: BTC

Có thời điểm, cả hai phải vay mượn để tham gia các khóa học với chuyên gia hàng đầu thế giới hoặc để đủ chi phí dự các giải đấu quốc tế. Đã có lúc Ngọc An và Tố Uyên nghĩ đến việc trở về Hà Nội, lựa chọn công việc đúng chuyên ngành để có cuộc sống ổn định hơn. Thế nhưng, cuối cùng họ vẫn quyết định ở lại với khiêu vũ thể thao, với niềm tin vào con đường mình đã chọn và sự đồng hành của người thầy luôn tin tưởng vào khả năng của học trò.

Trước đó, Ngọc An - Tố Uyên từng giành huy chương vàng và huy chương bạc tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025. Dù gặp không ít thử thách nhưng học trò Khánh Thi đã chọn tiếp tục học, tiếp tục rèn luyện và tiếp tục tin rằng nỗ lực chân thành sẽ được đền đáp. Với cặp đôi, tấm huy chương vàng tại giải khiêu vũ thể thao châu Á là thành quả cho hành trình nỗ lực của họ thời gian qua, cũng là động lực để phấn đấu trong tương lai.