Học trò Khánh Thi vừa giành danh hiệu á hậu là ai?

Đinh Ngọc Bảo Châu sinh năm 2003, gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ. Cô từng đoạt danh hiệu Miss Teen International tại cuộc thi Junior Model International 2017 tổ chức ở Ấn Độ. Cô cũng là vận động viên dancesport, từng đoạt nhiều huy chương trong và ngoài nước, đồng thời là học trò của cặp kiện tướng Khánh Thi - Phan Hiển. Người đẹp 23 tuổi từng vào top 12 Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015, tham gia chương trình Người ấy là ai và góp mặt trong nhiều TVC quảng cáo.

Bảo Châu nhắc về vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển

Đinh Ngọc Bảo Châu vỡ òa trong khoảnh khắc được gọi tên cho danh hiệu á hậu Ảnh: NVCC

Dù sở hữu bề dày kinh nghiệm sân khấu, Bảo Châu cho biết danh hiệu Á hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam cùng giải thưởng Người đẹp tài năng mang đến cho cô nhiều ý nghĩa. Người đẹp cho hay: “Nhiều danh hiệu hay trải nghiệm trước đây giúp tôi có kỹ năng sân khấu và sự tự tin. Nhưng cuộc thi lần này là bước ngoặt mang một sứ mệnh lớn hơn. Từ đây, tôi không còn chỉ tỏa sáng cho bản thân mà còn đại diện cho văn hóa, di sản và du lịch nước nhà”, cô chia sẻ.

Theo Bảo Châu, chính những năm tháng tập luyện dancesport đã tạo nên nền tảng vững chắc để cô vượt qua mọi áp lực tại cuộc thi. Người đẹp 23 tuổi chia sẻ sự huấn luyện của Khánh Thi - Phan Hiển đã giúp cô rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên cường.

“Có những thời điểm tôi rất áp lực, thậm chí kiệt sức vì lịch trình dày đặc. Nhưng tư duy của một vận động viên luôn nhắc nhở tôi rằng, đã bước lên sàn đấu thì không bỏ cuộc, chỉ có tiến về phía trước. Tinh thần đó đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều”, cô nói.

Đinh Ngọc Bảo Châu khoe sắc vóc quyến rũ trong phần thi bikini Ảnh: NVCC

Không chỉ được chú ý bởi nhan sắc với chiều cao 1,7m cùng số đo 86-62-90, Bảo Châu còn xây dựng hình ảnh một người đẹp hướng đến tri thức và các giá trị lâu dài. Theo cô, trong thời đại số, mạng xã hội vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức với các hoa hậu.

“Mạng xã hội giúp một người nổi tiếng rất nhanh nhưng cũng khiến họ dễ bị thay thế. Điều khó nhất là giữ được bản lĩnh của chính mình. Tôi nghĩ mình có thể dùng vẻ ngoài để tạo sức hút ban đầu, nhưng chỉ có tri thức, sự tử tế và những dự án thực tế mới giữ được tình cảm lâu dài của công chúng”, Á hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 chia ẻ.

Chính vì vậy, sau cuộc thi, Bảo Châu xác định bốn mục tiêu lớn. Trước hết là lan tỏa lối sống tích cực, khuyến khích giới trẻ theo đuổi sức khỏe, tư duy sống đẹp và xây dựng hình ảnh một á hậu gần gũi trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cô mong muốn quảng bá du lịch Việt Nam thông qua ngoại ngữ, thời trang truyền thống và các hoạt động giao lưu quốc tế.

Đinh Ngọc Bảo Châu sẵn sàng thử sức ở cuộc thi quốc tế nếu có cơ hội Ảnh: NVCC

Người đẹp cũng dự định đồng hành hoặc sáng lập những dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Song song đó, cô tiếp tục học tập, trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng truyền thông để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

“Điều tôi muốn là dành sức trẻ để cống hiến cho xã hội. Tôi mong công chúng nhớ đến Đinh Ngọc Bảo Châu như một người phụ nữ độc lập, sống có lý tưởng và luôn hướng về cộng đồng”, cô chia sẻ.

Sau hành trình đăng quang, không ít khán giả kỳ vọng Bảo Châu sẽ tiếp tục chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Người đẹp cho biết cô không tự giới hạn mình mà quan niệm: “Tôi cảm thấy bản thân đang ở độ chín cả về nhan sắc lẫn tư duy. Nếu có một cơ hội phù hợp, đặc biệt là cuộc thi có thể giúp quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế, tôi sẵn sàng bước tiếp và thi đấu hết mình”.