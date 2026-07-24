Khánh Thi nói về con trai vừa giành 8 huy chương vàng giải khiêu vũ châu Á

Khánh Thi chia sẻ nhiều người thắc mắc về việc tại sao cô không trực tiếp huấn luyện con trai để bé có thể giỏi hơn. Nói về điều này, nữ kiện tướng cho biết điều đầu tiên cô muốn dạy Kubi không phải là kỹ thuật, mà là đạo đức và lòng biết ơn. Bởi cô quan niệm: “Tôi luôn muốn con biết cúi đầu chào thầy, biết nói lời cảm ơn bằng cả sự chân thành và biết trân trọng những người đã dành thời gian dạy dỗ mình”.

Kubi sớm bộc lộ năng khiếu về khiêu vũ, được kỳ vọng sẽ nối nghiệp gia đình Ảnh: NVCC

Theo Khánh Thi, kỹ thuật có thể học sau, thành tích có thể đến sau nhưng nếu thiếu sự tử tế và lòng biết ơn thì mọi thành công cũng khó có thể đi đường dài. Nữ kiện tướng chia sẻ thêm: “Sau này, khi con đủ lớn, tôi có thể tự lên giáo án, tự huấn luyện con một cách bài bản. Nhưng hôm nay, điều tôi mong con học được trước tiên vẫn là cách làm một người tử tế”.

Khánh Thi chia sẻ điều cô trăn trở nhất không chỉ dành cho con trai, mà cho nhiều bạn trẻ đang làm công tác huấn luyện và cả vận động viên thi đấu. Theo cô, ngày nay nhiều người giỏi nói lời cảm ơn khi cần giúp đỡ, nhưng lại quên nói khi đã đạt được điều mình mong muốn.

Khánh Thi chia sẻ thêm: “Một lời cảm ơn chân thành không làm chúng ta nhỏ bé đi, mà điều khiến chúng ta lộ ra bộ mặt thật chính là sự nhỏ nhen thiêu đốt điều tử tế. Ngược lại, biết nói lời cảm ơn chân thành đó mới là điều khiến người khác muốn tiếp tục đồng hành với mình. Bởi cuối cùng, điều giữ một con người ở lại với thành công không chỉ là tài năng, mà còn là nhân cách”.

Khánh Thi nhắn nhủ xúc động đến con trai

Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển Ảnh: NVCC

Trước đó, Khánh Thi cũng có bài đăng dài, chia sẻ khi con trai bước sang tuổi 11. Cô cho biết năm nay, Kubi đón tuổi mới tại Trung Quốc, giữa những ngày thi đấu với những trải nghiệm thú vị. “Ba mẹ nhìn con kéo vali, vào sàn tập, bước lên sàn đấu mà vừa thương, vừa tự hào. Có lẽ vì con sinh vào mùa hè nên từ nhỏ đã rất ít khi có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa với bạn bè. Và cũng vì lỡ theo nghề của ba mẹ, nên suốt 4 năm liên tiếp, sinh nhật của con đều rơi đúng vào mùa thi đấu”, cô chia sẻ.

Theo Khánh Thi, tuổi thơ của con trai gắn với những chuyến bay, những buổi tập luyện, những cuộc thi nên đôi lúc “chiếc bánh sinh nhật được thổi nến vội vàng ở một nơi rất xa nhà”. Nói thêm về con trai, nữ kiện tướng dành sự trân trọng cho những nỗ lực của cậu bé. Cô kể: “Dù còn nhỏ, con đã biết cố gắng, biết kỷ luật, biết vượt qua áp lực và chưa bao giờ than phiền khi phải đón sinh nhật trên sàn đấu thay vì ở bên gia đình và bạn bè”.

Trước đó, Kubi tên thật là Minh Cường, sinh năm 2015, gây chú ý khi cùng bạn nhảy Linh San giành 8 huy chương vàng tại giải khiêu vũ thể thao châu Á 2026. Bày tỏ quan điểm về chuyện dạy con, nữ kiện tướng chia sẻ cô không mong bé phải là người giỏi nhất. Thay vào đó, hai vợ chồng chỉ hy vọng Kubi luôn là một cậu bé tử tế, mạnh khỏe, biết yêu thương mọi người và luôn nỗ lực hết mình với những điều mình lựa chọn. “Ba mẹ luôn yêu con, luôn ở phía sau con và sẽ mãi là những người tự hào nhất về con”, cô nhắn nhủ.