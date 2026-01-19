Học trung cấp, làm việc ở nước ngoài: Những ngành nghề thu nhập gần trăm triệu đồng

Khuôn viên Trường trung cấp nghề Quang Trung (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) nhộn nhịp phụ huynh, học sinh đến tham dự Ngày hội kết nối việc làm năm 2026 vào ngày 18.1. Không chỉ là dịp để học sinh trung cấp tiếp cận cơ hội việc làm trong nước, ngày hội còn mở ra nhiều hướng đi mới về du học, làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là tại các thị trường đang "khát" nhân lực như Đức, Singapore và Úc.

Nhiều ngành nghề thiếu hụt nhân lực

Chị Nguyễn Thị Thúy Vân (phường Gò Vấp, TP.HCM) có mặt tại trường để cùng con trai tham quan các gian hàng tư vấn, tuyển dụng. Con trai của chị hiện đang theo học nghề công nghệ ô tô bậc trung cấp. Với mong muốn định hướng cho con sớm có cơ hội làm việc tại nước ngoài, chị Vân dành nhiều thời gian tìm hiểu các điều kiện, lộ trình và chi phí cần chuẩn bị. "Gia đình muốn nắm rõ các yêu cầu để sau này con có thể làm việc tại Đức, từ đó định hướng cho cháu ngay từ bây giờ, nhất là về ngoại ngữ, tay nghề và cả tài chính", chị Vân chia sẻ.

Chia sẻ tại ngày hội, bà Bùi Thị Kiều Hạnh, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn và giải pháp giáo dục Century, cho biết Đức hiện là thị trường lao động được nhiều người lựa chọn nhờ thu nhập cao, an sinh xã hội tốt và cơ hội định cư lâu dài.

Theo bà Hạnh, học sinh Việt Nam có thể sang Đức theo hai diện: du học nghề hoặc làm việc theo hợp đồng. Với du học nghề, điều kiện là học sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ tiếng Đức B1. Đối với hình thức làm việc theo hợp đồng, người lao động cần tốt nghiệp trung cấp (2 năm), cao đẳng hoặc đại học; trình độ tiếng Đức tối thiểu A2 đối với khối ngành kỹ thuật – công nghệ, và B1 đối với khối ngành sức khỏe.

Các chương trình du học nghề và làm việc ở nước ngoài cho học sinh trung cấp thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh tìm hiểu ẢNH: YẾN THI

Đáng chú ý, du học nghề tại Đức, người học được miễn 100% học phí, đồng thời nhận lương trong quá trình học từ 25–34 triệu đồng/tháng. Sau khi tốt nghiệp, học viên được đảm bảo việc làm với mức lương từ 75 triệu đồng/tháng trở lên (chưa tính thu nhập từ làm thêm).

Sau khi tốt nghiệp, học viên được đảm bảo việc làm với mức lương từ 2.800 đến hơn 3.000 euro (tương đương từ 84 đến hơn 90 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, chưa tính thời gian làm thêm). "Mỗi giờ làm việc tại Đức là 13 euro, tương đương gần 400.000 đồng. Nếu làm việc vào thứ bảy, chủ nhật thì lương sẽ gấp 1,5-2 lần", bà Hạnh thông tin thêm.

Những ngành nghề mà thị trường Đức đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng gồm: điều dưỡng, y tá, chăm sóc người già, nhà hàng – khách sạn, đầu bếp, bán hàng, công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, cơ khí, hàn, điện công nghiệp, điện dân dụng, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao…

Bên cạnh Đức, các chương trình du học và làm việc tại Singapore và Úc cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Bà Trang Mai Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH nhân lực Sky-Air, cho biết các chương trình này phù hợp với học sinh tốt nghiệp từ lớp 9 trở lên, đặc biệt là những em muốn làm quen sớm với môi trường quốc tế, vừa học vừa làm để tích lũy kinh nghiệm.

Theo bà Mai Anh, lộ trình học tập tại Singapore và Úc khá linh hoạt, thời gian học được rút ngắn so với trong nước. Người học sẽ tham gia khóa học kéo dài khoảng 10 tháng, sau đó thực tập có lương trong 6 tháng với mức thu nhập từ 800-1.600 USD/tháng, tùy ngành nghề. Các ngành học phổ biến gồm du lịch, nhà hàng – khách sạn, quản trị kinh doanh, truyền thông, công nghệ, thiết kế thời trang…

Đa dạng ngành nghề, điều kiện tốt nghiệp trung cấp trở lên

Không chỉ dừng lại ở tư vấn hướng nghiệp và du học, Ngày hội kết nối việc làm 2026 còn quy tụ hàng chục gian hàng tuyển dụng đến từ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Các vị trí tuyển dụng đa dạng, từ cơ khí, công nghệ thông tin, điện – điện tử – điện lạnh, nhà hàng – khách sạn, đến nhân viên triển khai hệ thống mạng, kỹ thuật viên công nghệ thông tin, các vị trí trong lĩnh vực ngân hàng, hàng không, vận tải, du học và xuất khẩu lao động...

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Giám đốc khối nhân sự Công ty CP Viễn Thông ACT, cho biết trong năm qua, doanh nghiệp đã tuyển dụng hàng trăm nhân sự tốt nghiệp cao đẳng, đại học cho các vị trí kỹ thuật viên nhà trạm, kỹ thuật viên cố định băng rộng. "Từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2026, công ty dự kiến tuyển từ 80–100 lao động tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, điện công nghiệp, điện – điện tử, quản trị mạng cho 2 vị trí: kỹ thuật viên trạm viễn thông, kỹ thuật viên cố định băng rộng… Mức thu nhập có thể lên đến 18 triệu đồng/tháng", bà Thúy thông tin.

Học sinh đặt câu hỏi về vấn đề thực tập tại các doanh nghiệp ẢNH: YẾN THI

Cũng tham gia ngày hội, chị Loan (phường Gò Vấp) cho biết con chị đang học trung cấp nghề thiết kế đồ họa và chuẩn bị bước vào giai đoạn thực tập. Gia đình mong muốn thông qua ngày hội, có thể tìm được doanh nghiệp phù hợp để con vừa thực tập, vừa tích lũy kinh nghiệm, tạo nền tảng cho việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp. "Gia đình cũng muốn đồng hành cùng cháu, tìm hiểu kỹ các công ty, môi trường làm việc để có sự lựa chọn phù hợp", chị Loan nói.

Trong khi đó, chị Lê Thị Bắc (phường Tân Thới Hiệp) đến ngày hội với nhiều trăn trở. Cháu của chị đang theo học ngành công nghệ ô tô và sắp hoàn thành chương trình học. Gia đình mong muốn cháu tiếp tục học lên đại học, tuy nhiên bản thân cháu lại muốn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. "Vì vậy, tôi đến đây để tìm hiểu các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đúng ngành, để nếu cháu quyết định đi làm thì cũng có một công việc phù hợp, ổn định", chị Bắc cho biết.

Chia sẻ về ý nghĩa của ngày hội, ông Lâm Minh Quang, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Quang Trung, cho biết sự đồng hành, hợp tác và tham gia tích cực của các doanh nghiệp đã mở ra nhiều cơ hội việc làm thiết thực cho học sinh. "Ngày hội là cầu nối quan trọng giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội", ông Quang nhấn mạnh.