Học viện Hàng không Việt Nam: Thí sinh xét tuyển tăng gần 40%, điểm chuẩn tăng mạnh?

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: nhật thịnh

Sáng 24.7, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thạc sĩ Nguyễn Minh Tùng, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, trường ghi nhận có hơn 33.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển các ngành. So với năm ngoái, số thí sinh đăng ký năm nay tăng hơn 13.000, gần 40%. Tính tổng nguyện vọng đăng ký, dự kiến có khoảng 100.000 - tăng gần 3 lần so với năm ngoái. Do đó, điểm chuẩn dự kiến năm nay bằng hoặc cao hơn năm ngoái tùy ngành.

Năm 2026, Học viện Hàng không Việt Nam tuyển sinh 6.832 chỉ tiêu ĐH chính quy, trong đó có 5 ngành đào tạo mới gồm: ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, công nghệ tài chính (Fintech), kinh tế số và kiến trúc cảnh quan. Học viện áp dụng 5 phương thức xét tuyển, gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm đánh giá năng lực, tuyển bằng chứng chỉ quốc tế SAT/ACT/IB và tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Theo đó, điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo ĐH năm 2026 phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, điểm nhận hồ sơ các ngành từ 15-20. Điểm sàn phương thức xét học bạ từ 17-22; phương thức xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM từ 520 đến 697,5 điểm; phương thức xét điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội từ 70-87,5 điểm…

Năm 2025, Học viện Hàng không Việt Nam ghi nhận có 21.394 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường, với 37.727 nguyện vọng. Các ngành ghi nhận nhiều thí sinh đăng ký năm ngoái gồm: thương mại hàng không, marketing, kỹ thuật hàng không, quản lý hoạt động bay, quản lý và khai thác cảng hàng không, logistics, kinh tế hàng không...

Điểm chuẩn năm 2025 phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất ở mức 27, gồm 2 chuyên ngành quản lý hoạt động bay, quản lý và khai thác bay (chương trình tiếng Anh) thuộc ngành quản lý hoạt động bay. Mức điểm chuẩn thấp nhất là 18 với 4 chuyên ngành: trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn; trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật; xây dựng và phát triển cảng hàng không; điện tử ứng dụng và trí tuệ nhân tạo. Những chuyên ngành có chuẩn đầu vào tăng mạnh 4 điểm so với năm trước đó từ 16 lên 20 điểm, gồm: quản lý và khai thác cảng hàng không, điện tử viễn thông trí tuệ nhân tạo IoT, điện tự động cảng hàng không.

Bạn đọc tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển từng ngành của Học viện Hàng không Việt Nam năm 2025 TẠI ĐÂY.