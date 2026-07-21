Điểm chuẩn cùng ngành nhưng khác phương thức chênh lệch tới… 5 điểm

Tuy nhiên, điểm chuẩn giữa các phương thức và các tổ hợp cùng một ngành được quy đổi tương đương và có thể độ lệch lên tới 5 điểm.

Cơ sở xác định điểm chuẩn một ngành

Năm nay, Bộ GD-ĐT đã công bố bách phân vị của 5 tổ hợp môn từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, gồm: A00 (toán, lý, hóa); A01 (toán, lý, tiếng Anh); B00 (toán, hóa, sinh); C00 (văn, sử, địa) và D01 (toán, văn, tiếng Anh). Theo đó, thí sinh (TS) đạt 25,75 điểm tổ hợp A00 được xác định tương đương TS đạt 24,75 điểm tổ hợp A01 và 26,5 điểm của B00; đồng thời tương đương 24 điểm ở khối C00 và 24,25 điểm với D01. Ngành nào xét tuyển các tổ hợp này phải đảm bảo cơ hội trúng tuyển của các nhóm TS là như nhau.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay. Với nhiều trường, điểm của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT được xác định là phương thức gốc để quy đổi tương đương các phương thức khác ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đồng thời, Bộ GD-ĐT cũng công bố số liệu tương quan giữa điểm học tập THPT với kết quả thi tốt nghiệp THPT để các cơ sở đào tạo sử dụng làm căn cứ xây dựng phương án quy đổi điểm xét tuyển. Việc công bố bách phân vị được Bộ GD-ĐT thực hiện từ năm 2025, làm cơ sở để các trường ĐH quy đổi điểm tương đương giữa các tổ hợp, phương thức về cùng một đầu điểm để xét tuyển.

Các đơn vị tổ chức kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh cũng công bố bách phân vị theo các tổ hợp truyền thống nhiều TS dự thi, tương đương giữa điểm kỳ thi riêng so với kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ví dụ, ĐH Quốc gia TP.HCM công bố khung quy đổi tương đương giữa điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, các TS có điểm bài thi đánh giá năng lực từ 996 - 1.108 điểm sẽ tương đương với mức 27,5 - 29,75 điểm 3 môn thuộc tổ hợp A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Mức quy đổi giảm dần, TS đạt 895 - 905 điểm thi năng lực tương đương 25,35 - 25,5 điểm thi A00 của kỳ thi tốt nghiệp THPT…

Trên cơ sở này, Bộ yêu cầu các trường ĐH xác định ngưỡng đầu vào, điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp và các phương thức xét tuyển trong một ngành. Cùng với các dữ liệu này, các trường ĐH căn cứ thêm các tiêu chí tuyển sinh cụ thể, đặc thù ngành trường và kết quả học tập sinh viên các khóa trước để xây dựng và công bố quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, ngưỡng đầu vào cho từng chương trình, ngành, nhóm ngành.

Độ lệch các tổ hợp, mỗi trường khác nhau

Tùy từng trường cụ thể, cách thức quy đổi tương đương điểm trúng tuyển các tổ hợp môn trong cùng một ngành sẽ khác nhau.

Chẳng hạn, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch quy định những ngành có nhiều tổ hợp môn xét tuyển thì các tổ hợp được xét chung với nhau, không quy định điểm chênh lệch. Khi đó, TS xét tuyển vào ngành dược học của trường dù sử dụng tổ hợp B00, A00 hay D07 đều có chung mức điểm chuẩn.

Trường ĐH Y dược TP.HCM thì quy định mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng 1 ngành theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, B00 là tổ hợp gốc và điểm trúng tuyển của tổ hợp A00 được xác định bằng điểm trúng tuyển của tổ hợp B00. Trong khi đó, điểm trúng tuyển của các tổ hợp B08, D01 và D07 được xác định thấp hơn điểm trúng tuyển của tổ hợp B00 là 1,5 điểm. Cũng xét tuyển ngành dược học, TS sử dụng tổ hợp A00 và D07 phải có tổng điểm xét tuyển cao hơn tổ hợp B00 1,5 điểm mới trúng tuyển.

Trường ĐH Sài Gòn cho biết chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp căn cứ vào phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2026. Mỗi ngành, trường xác định một tổ hợp gốc và đưa ra mức điểm chênh lệch với các tổ hợp còn lại. Theo đó, điểm xét tuyển giữa khối B00 và A01, C00 có sự chênh lệch lớn nhất, lên đến 1,28 - 2,46. Trong đó, so với A00, điểm tổ hợp B00 được quy đổi cao hơn. Các tổ hợp còn lại đều ở mức quy đổi thấp hơn, đặc biệt C00 tương đương ở mức thấp hơn 2,17 điểm so với A00.

Ví dụ, TS có điểm thi khối A01 ở mức 20 được quy đổi tương đương với khối A00 ở mức 20,99; tương đương với TS có điểm thi khối C00 ở mức 20 và khối D01 ở mức 21,76.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng đã công bố cách quy đổi điểm trúng tuyển các tổ hợp của phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, cùng một ngành TS xét tuyển tổ hợp D01 và C01, thì tổ hợp D01 được xác định là tổ hợp gốc, tổ hợp C01 có mức chênh lệch cao hơn 1,5 điểm. Ví dụ, điểm trúng tuyển của tổ hợp D01 là 65 điểm (thang điểm 100), thì điểm trúng tuyển tương ứng của tổ hợp C01 được tính là 66,5 điểm.

Ngày 17.7, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chương trình kỹ thuật thiết kế vi mạch (thuộc ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông). Từ điểm thi tốt nghiệp THPT, ngoài điểm môn toán cần đạt từ 7,5 trở lên, điểm ngưỡng các tổ hợp được xác định lệch nhau: A00 22,75; C01 là 22 điểm trong khi A01 lấy từ 21,5 điểm.

Phụ huynh và thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại trường đại học ảnh: Đào Ngọc Thạch

Độ lệch giữa các phương thức tuyển sinh

Không chỉ lệch giữa các tổ hợp môn trong cùng một phương thức, điểm chuẩn của TS khi xét tuyển cùng một ngành còn phải quy đổi tương đương giữa các phương thức. Trong đó, điểm của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT được xác định là phương thức gốc để quy đổi tương đương các phương thức từ học bạ, điểm các kỳ thi riêng…

Ví dụ, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM quy định độ lệch điểm các tổ hợp trong tuyển sinh năm 2026. Nhà trường lưu ý, nếu là 0,25 thì điểm trúng tuyển sẽ cao hơn 0,25 so với tổ hợp gốc và nếu là -0,25 thì điểm trúng tuyển sẽ thấp hơn 0,25 so với tổ hợp gốc. Ví dụ, cùng xét tuyển ngành sư phạm toán bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, tổ hợp gốc là A00 và tổ hợp A01 được xác định thấp hơn 0,5 điểm và tổ hợp X06 được xác định cao hơn 0,25 điểm. Cùng ngành này nhưng phương thức sử dụng điểm học bạ kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt, tổ hợp A00 và X06 được xác định tương đương trong khi tổ hợp A01 thấp hơn 0,25 điểm so với 2 tổ hợp còn lại.

Trường ĐH Luật TP.HCM xác định mức độ chênh lệch theo tổ hợp xét tuyển giữa kết quả học bạ và thi tốt nghiệp THPT năm nay dao động từ 3,5 - 5 điểm. Đáng chú ý, nhiều tổ hợp lệch tới 5 điểm giữa 2 kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ như: A01, D28, D29, D30, X25, X33, X37, X45. Ví dụ, TS có điểm học bạ cấp THPT tổ hợp môn A01 là 28 điểm, độ lệch điểm giữa học bạ và điểm thi theo tổ hợp môn A01 là 5 điểm, điểm tổ hợp học bạ sau khi quy đổi sang điểm tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT của TS này là 23 điểm. Điều này có nghĩa, TS có điểm học bạ tổ hợp môn A01 đạt 28 điểm chỉ tương đương với 23 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Các trường ĐH chỉ sử dụng duy nhất phương thức xét tuyển tổng hợp cũng không áp dụng phương thức quy đổi tương đương. Điểm chuẩn trúng tuyển xác định theo công thức của trường cho từng thành phần điểm khác nhau, như: các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM…

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thuấn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn, lưu ý với các chương trình đào tạo tuyển sinh bằng nhiều tổ hợp, điểm của tất cả các tổ hợp sẽ "quy về tổ hợp gốc" để tính điểm xét tuyển. Tuy nhiên việc này TS không cần lo lắng vì toàn bộ quy trình tính toán, quy đổi được các trường thực hiện trong quá trình xét tuyển. TS chỉ cần tiến hành đầy đủ quy trình đăng ký nguyện vọng và nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.