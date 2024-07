Chiều 16.7, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho biết tạp chí du lịch nổi tiếng hàng đầu Travel+Leisure vừa công bố danh sách 25 thành phố tốt nhất thế giới do độc giả bình chọn. Trong đó, Hội An là thành phố duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này, xếp ở vị trí thứ 4 với 90,67 điểm.

Các thành phố xếp trên Hội An lần lượt là: San Miguel de Allende (Mexico), Udaipur (Ấn Độ), Kyoto (Nhật Bản).

Một số thành phố nổi tiếng xinh đẹp khác cũng lọt vào danh sách này như: Florence và Roma (Ý), Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Porto (Bồ Đào Nha), Barcelona (Tây Ban Nha)...

Đô thị cổ Hội An nhìn từ trên cao NAM THỊNH

Ông Hồng nhận định, việc phố cổ Hội An lọt tốp 4 những thành phố tốt nhất thế giới có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định giá trị của di sản văn hóa thế giới Hội An. Đồng thời, cho thấy sự ghi nhận, đánh giá của quốc tế đối với chính quyền tỉnh Quảng Nam, TP.Hội An, ngành du lịch và cộng đồng nhân dân trong quá trình gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị đô thị cổ Hội An; góp phần quảng bá thương hiệu Hội An để phát triển du lịch.

Giải thưởng World’s Best Awards năm nay dựa trên khảo sát từ hơn 186.000 độc giả, đưa ra hơn 700.000 phiếu đánh giá về hơn 8.700 cơ sở, bao gồm khách sạn, thành phố, hãng du thuyền, và nhiều dịch vụ du lịch khác. Các thành phố có mặt trong bảng xếp hạng sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí như văn hóa, ẩm thực, sự hiếu khách, các điểm tham quan hay mua sắm.

Theo đánh giá, Hội An là điểm đến lý tưởng cho du khách sành về ẩm thực cũng như yêu thích lịch sử, bởi nơi đây còn bảo tồn khá nguyên vẹn dáng dấp của một thương cảng phồn thịnh trong quá khứ.