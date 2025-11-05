Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam thu hút 35 thương hiệu trong và ngoài nước

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/11/2025 14:18 GMT+7

Ngày 5.11, Hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam lần thứ 31 - 2025 (The 31st Vietnam International Jewelry Fair 2025) do Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tổ chức chính thức khai mạc quy tụ các doanh nghiệp nữ trang trong và ngoài nước. Hội chợ diễn ra từ ngày 5 - 8.11, dự kiến đón hơn 5.000 lượt khách tham quan.

Tham gia hội chợ lần này với sự có mặt của hơn 35 thương hiệu trang sức và nhà sản xuất trong và ngoài nước, đến từ Việt Nam, Ý, Hồng Kông, Thái Lan, Ba Lan, Ấn Độ, Nhật Bản…, cùng nhiều đơn vị cung cấp máy, thiết bị và phần mềm công nghệ chế tác trang sức hiện đại. Các khu vực tại hội chợ gồm khu trang sức trong nước và quốc tế; khu kim cương, các loại đá quý, đá bán quý…; khu trưng bày máy, thiết bị, giới thiệu công nghệ ngành kim hoàn; khu Hội Đá quý TP.HCM, Không gian trưng bày thiết kế và tác phẩm trang sức sáng tạo từ Viện Thiết kế trang sức MUS; khu vực dịch vụ hậu mãi, bảo hành.

Hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam thu hút 35 thương hiệu trong và ngoài nước- Ảnh 1.

Hơn 35 thương hiệu trang sức có mặt tại hội chợ quốc tế trang sức

ẢNH: V.N

Điểm mới trong năm nay là không gian trưng bày thiết kế và tác phẩm trang sức sáng tạo do Viện MUS thực hiện. Đây là nơi giới thiệu những ý tưởng, bản vẽ và sản phẩm độc đáo của các nhà thiết kế trẻ - những gương mặt kế thừa và tiếp nối tinh thần sáng tạo của ngành kim hoàn Việt Nam. Ngoài ra, Hội Đá quý TP.HCM cũng lần đầu tiên tham gia hội chợ, mang đến nhiều sản phẩm đá quý, đá bán quý và mẫu chế tác đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh tổng thể của hội chợ.

Hội chợ quốc tế trang sức Việt Nam thu hút 35 thương hiệu trong và ngoài nước- Ảnh 2.

Một số doanh nghiệp trang sức nước ngoài có mặt tại hội chợ

Sự kết hợp giữa khu trưng bày của các doanh nghiệp trang sức, hội đá quý, khu vực thiết bị phần mềm hiện đại và không gian sáng tạo MUS đã giúp VIJF 2025 trở nên phong phú và chuyên sâu hơn, thể hiện một bức tranh toàn diện về ngành trang sức Việt Nam - từ ý tưởng thiết kế cho đến sản xuất và thương mại hóa.

Giá vàng trong và ngoài nước tiếp tục giảm mạnh. So với mức đỉnh đạt được vào cuối tháng 10, vàng đã giảm 8 triệu đồng.

