Hội Cựu chiến binh Việt Nam là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài; đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, mẹ VN anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới...

Tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh (CCB) VN vì những công lao to lớn, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Xây dựng Hội Cựu chiến binh tinh gọn, thống nhất, thông suốt

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Hội CCB VN đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vị trí là tổ chức chính trị - xã hội có uy tín, là thành viên tích cực của MTTQ VN, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: TTXVN

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, bất cập như: hoạt động của một số tổ chức hội chưa thật đồng đều; mô hình tổ chức, cơ chế phối hợp và đội ngũ cán bộ ở một số nơi còn lúng túng; công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; chuyển đổi số còn chậm; việc thu hút, tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ, cần phương thức mới, thiết thực hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội CCB VN phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức hội; thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sự sắp xếp của MTTQ và các đoàn thể; đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh VN ẢNH: HỮU CHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp hội phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", phát huy truyền thống "trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới"; xây dựng tổ chức hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở; tăng cường phối hợp thực chất giữa Hội CCB VN và Hội Cựu công an nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, cựu quân nhân; đồng thời phát huy CCB như một nguồn lực phát triển của đất nước; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, bộ, ngành tiếp tục chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để Hội CCB hoạt động đúng tính chất chính trị - xã hội đặc thù, hiệu quả, thiết thực; nghiên cứu xây dựng luật Cựu chiến binh phù hợp yêu cầu mới; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, đời sống và quyền lợi chính đáng của CCB, cựu quân nhân.

Xây dựng Hội CCB VN trong sạch, vững mạnh

Cũng tại đại hội, 88 ủy viên được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB VN khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã ra mắt. Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội CCB VN khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng VN Chiều 17.6, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng VN (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo. TTXVN

Thay mặt ban chấp hành khóa mới, thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định tập trung xây dựng Hội CCB VN trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tin tưởng sau đại hội, quan hệ phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội CCB VN sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả; góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng Hội CCB VN vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.