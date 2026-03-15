Hội đàm thương mại Mỹ - Trung, chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

Reuters đưa tin cuộc gặp giữa hai phái đoàn thương mại, do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dẫn đầu, diễn ra tại trụ sở Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ở Paris, Pháp ngày 15.3 và dự kiến kéo dài 2 ngày.

Các nội dung chính của cuộc đối thoại bao gồm điều chỉnh thuế quan của Mỹ, nguồn cung khoáng sản đất hiếm và nam châm do Trung Quốc sản xuất cho thị trường Mỹ, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao của Mỹ và việc mua bán nông sản. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 13.3 cho biết cuộc gặp sẽ tham vấn về các vấn đề kinh tế và thương mại mà các bên cùng quan tâm".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Thụy Sĩ hồi tháng 5.2025 ẢNH: REUTERS

Hai bên cũng dự kiến đánh giá tiến độ thực hiện những thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại, được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình công bố sau hội đàm tại Hàn Quốc vào tháng 10.2025. Những thỏa thuận bao gồm Mỹ giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Trung Quốc tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Cũng theo thỏa thuận, Trung Quốc đồng ý mua 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trong niên vụ 2025 và 25 triệu tấn trong niên vụ 2026. Các quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc đã thực hiện các cam kết ban đầu liên quan việc mua đậu nành.

Tình hình chiến sự Trung Đông cũng nhiều khả năng được phái đoàn thương mại Mỹ - Trung thảo luận tại Paris.

Cuộc gặp được xem là bước đệm để chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh vào cuối tháng 3. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự kiến thăm Trung Quốc từ ngày 31.3, trong khi Bắc Kinh chưa xác nhận lịch trình.