Hối hả thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang những ngày cận tết

Tại hai gói thầu xây lắp, lũy kế sản lượng đạt hơn 2.625 tỉ đồng (tương đương 36,8% giá trị hợp đồng). Trong đó, gói thầu XL01 đạt 36,3% so với hợp đồng (nhanh 1,1% so với kế hoạch); gói thầu XL02 đạt 37,5% so với hợp đồng (nhanh 3,2%). Nguồn vốn đã giải ngân năm 2023 (bao gồm cả vốn kéo dài 2022) hơn 4.131 tỉ đồng (đạt gần 100% kế hoạch vốn được giao)