'Hồi sinh' đầu máy tàu hỏa gần 50 năm tuổi, quán cà phê ở Huế hút khách

Thời gian gần đây, quán cà phê độc đáo mang tên Hỏa Xa Huế vừa chính thức đi vào hoạt động đang "gây sốt" trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm chú ý của người dân và du khách khi đến Huế. Điểm đặc biệt nhất trong không gian này là một đầu máy tàu hỏa thực thụ được đặt ngay chính giữa quán.



Đầu máy tàu hỏa số hiệu D11H-356 được phục dựng sau khi mua lại từ bãi phế liệu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nằm trong khuôn viên ga Huế, công trình kiến trúc Pháp cổ điển với những mảng tường hồng đặc trưng, quán cà phê Hỏa Xa Huế không chỉ là điểm giải trí mà còn là sự kết nối di sản. Đây là quán cà phê hiếm hoi tại miền Trung sở hữu góc nhìn trực diện ra hệ thống đường ray và sân ga.

Tại đây, thực khách có thể nhâm nhi tách cà phê trong không gian được bài trí như một phòng chờ hạng sang của thập niên trước bởi quán cà phê sử dụng các vật liệu tái chế từ ngành đường sắt như gỗ tà vẹt, đèn cũ hay bàn ghế làm từ thùng container trên tàu hàng. Nhiều du khách chia sẻ, cảm giác được ngắm nhìn những đoàn tàu Bắc - Nam từ từ vào ga hay chuyển bánh qua lớp rào chắn bằng kính an toàn mang lại một trải nghiệm thú vị.

Quán cà phê Hỏa Xa Huế thu hút lượng lớn du khách tham quan ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chị Cẩm Vân (32 tuổi, người dân tại Huế) chia sẻ: "Tôi biết đến quán này qua những hình ảnh đầu máy tàu hỏa được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội những ngày qua. Khi đến, tôi thấy khung cảnh và không khí rất đặc biệt, tác động mạnh đến giác quan của một người thường xuyên đi tàu như tôi. Cảm giác được ngồi nhâm nhi cà phê và tận mắt ngắm nhìn từng đoàn tàu lừng lững vào ga ở cự ly gần như vậy rất thú vị. Chắc chắn tôi sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa cùng bạn bè".

Trong khi đó, anh Hoàng Trọng Tài (27 tuổi, du khách từ TP.HCM) lại đánh giá cao tiềm năng du lịch của mô hình này. "Đây là một trải nghiệm rất mới mẻ khi đến với cố đô. Thay vì chỉ tham quan lăng tẩm hay đại nội, việc ngồi ở một nhà ga cổ trăm tuổi và quan sát nhịp sống đường sắt là một góc nhìn rất khác về Huế. Tôi nghĩ trong thời gian tới, "trạm" Hỏa Xa này sẽ trở thành một trong những điểm nhận diện du lịch đặc trưng, không thể bỏ qua khi du khách nhắc đến du lịch cố đô", anh nói.

Sự hồi sinh những khối sắt hết hạn

Để có được diện mạo lộng lẫy như hiện tại, đầu tàu này đã trải qua một hành trình thay đổi số phận đầy bất ngờ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện chủ đầu tư cho biết đầu máy tàu hỏa này vốn được tìm thấy và thuê lại từ bãi phế liệu của một xí nghiệp đầu máy ở thành phố Vinh cũ (Nghệ An). Có tuổi đời từ năm 1979, khối sắt khổng lồ này từng rơi vào tình trạng hoen rỉ, hư hỏng nặng trước khi được vận chuyển về cố đô Huế.

Đầu máy tàu hỏa được đặt trang trọng ngay chính giữa quán, làm điểm nhấn kiến trúc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đầu máy có ký hiệu D11H-356 là một trong những đầu máy diesel từng phục vụ trên tuyến đường sắt Việt Nam, sản xuất năm 1979 tại Romania. Với công suất khoảng 1.100 mã lực, đây là dòng đầu máy có vai trò quan trọng trong giai đoạn hiện đại hóa ngành đường sắt sau chiến tranh.

Trong suốt nhiều thập kỷ, những đầu máy như D11H đã bền bỉ vận hành trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, chuyên chở hành khách và hàng hóa, góp phần kết nối các vùng miền, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế đất nước. Hình ảnh đầu tàu với sắc đỏ đặc trưng và ngôi sao vàng phía trước không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là biểu tượng của một thời kỳ đầy nỗ lực, ý chí và khát vọng vươn lên của ngành đường sắt Việt Nam.

Đầu tàu hỏa số hiệu D11H-356 trước khi được cải tạo ẢNH: N.X

Theo chủ đầu tư, đội ngũ thi công đã mất hơn một năm để "thai nghén" ý tưởng, kỳ công tân trang lại hệ thống cabin, sơn sửa các khu vực bị oxy hóa nhưng vẫn khéo léo giữ lại nét cũ kỹ, đậm ký ức của một thời vàng son của đường sắt.

Việc đưa đầu máy tàu hỏa nặng hàng chục tấn vào vị trí để thiết kế là công đoạn khó khăn và tốn kém chi phí nhất trong toàn bộ dự án. Tuy nhiên, chủ đầu tư khá hài lòng khi kết quả mang lại là một không gian thưởng thức cà phê có một không hai, nơi du khách cảm giác như đang ngồi trên một đoàn tàu chạy qua những cánh rừng nguyên sinh nhờ hệ thống cây xanh được lựa chọn kỹ lưỡng bao quanh toa tàu.

Hệ thống cây xanh hai bên toa tàu tạo cảm giác như tàu đang băng qua rừng nguyên sinh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo tìm hiểu, mô hình cà phê Hỏa Xa Huế tuy khác đơn vị chủ đầu tư nhưng là bước tiếp nối thành công từ các địa phương khác như Hà Nội hay Hải Dương, nằm trong hệ thống quản lý của ngành đường sắt.

Tại Hà Nội, quán cà phê Hỏa Xa ở ga Trần Quý Cáp và ga Long Biên cũng từng "gây sốt" khi biến một khu vực nhà kho cũ thành điểm dừng chân văn minh cho hành khách. Những mô hình này đang định hình lại một cách làm du lịch chuyên nghiệp, an toàn và giàu tính văn hóa với ngành đường sắt.

Góc nhìn trực diện từ quán ra đường ray, nơi thực khách có thể ngắm tàu vào ga ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hệ thống rào chắn kính đảm bảo an toàn cho khách hàng khi tàu chạy qua ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Gỗ tà vẹt cũ và các phế phẩm đường sắt được tái chế làm vật liệu trang trí nội thất ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Riêng ở Huế, dù chỉ mới mở cửa, quán cà phê đã đón một lượng khách lớn. Chủ đầu tư cho biết, trong những ngày đầu mở cửa, quán đón hơn 1.200 lượt khách mỗi ngày, huy động tối đa 30 nhân viên để phục vụ. Ngoài kinh doanh cà phê, Hỏa Xa Huế còn bán thêm cơm niêu và các món ăn mang đậm hương vị cố đô.

Chủ đầu tư mong muốn, khi đến Hỏa Xa Huế, du khách không chỉ có một trải nghiệm thú vị mà những thông tin về đầu máy D11H-356 được lưu giữ tại quán như một hiện vật lịch sử, giúp thế hệ sau hiểu hơn về hành trình phát triển của ngành giao thông đường sắt – một phần ký ức không thể thiếu của đất nước.