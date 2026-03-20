Quán cà phê từng cho khách 'đặt bài hát tỏ tình', một thời rất quen

Không chỉ uống cà phê, khách đến quán này từng có thể "đặt bài hát" để gửi lời tỏ tình – một trải nghiệm quen thuộc ở những quán cà phê đặt bài hát của nhiều năm trước.

Trong con hẻm số 53 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), quán cà phê Rainy đã hiện hữu hơn 25 năm qua. Đây từng là một quán cà phê đặt bài hát quen thuộc với nhiều người.

Quán cà phê được thiết kế theo phong cách cổ điển, điểm xuyết nhiều họa tiết văn hóa đặc trưng của đồng bào Tây nguyên. Nằm cạnh một con suối, không gian quán luôn mát mẻ quanh năm. Tùy điều kiện thời tiết, nhân viên linh hoạt lựa chọn thể loại nhạc phù hợp.

Bà Phùng Thị Bảo Ngọc (56 tuổi), chủ quán, cho biết quán được xây dựng từ năm 2000. Thời điểm đó, Buôn Ma Thuột chưa phổ biến mô hình quán cà phê nên việc kinh doanh khá chật vật. Trước năm 2000, gia đình bà tích góp tiền mua lại một khu rẫy cà phê, sau đó lên ý tưởng mở quán và từng bước phát triển đến nay.

"Những ngày đầu, chúng tôi chưa nắm rõ cách vận hành quán cũng như phục vụ khách. Vừa làm, vừa học, chúng tôi dần thay đổi theo góp ý của khách hàng. Ban đầu, quán dự định đặt tên là Mưa hoặc Ghi-ta, nhưng sau đó chọn tên Rainy để mang màu sắc hiện đại hơn. Cái tên này được nhiều học sinh, sinh viên yêu thích và thường xuyên đến quán thưởng thức cà phê", bà Ngọc kể.

Những năm đầu 2000, quán cà phê Rainy trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người nhờ sự mới mẻ tại địa phương. Không chỉ phục vụ cà phê, quán còn tổ chức biểu diễn âm nhạc với sự tham gia của các nhạc công, thu hút đông đảo khách

"Thời đó, quán còn có chương trình Quà tặng âm nhạc, với MC dẫn dắt và người phụ trách âm nhạc riêng, phục vụ từ các bản rock, rap đến những tình khúc Pháp da diết. Rainy dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều khách. Nếu khách có tình cảm với ai đó trong quán, có thể đăng ký bài hát tại quầy để MC truyền tải thông điệp. Những điều nhỏ bé nhưng rất dễ thương đó khiến khách hàng hài lòng…", bà Ngọc chia sẻ.

Sau hơn 25 năm, quán cà phê Rainy có nhiều thay đổi để phù hợp với xu hướng, nhưng vẫn giữ được nét hoài niệm và không gian yên tĩnh. Bên trong quán, nhiều tượng gỗ, tượng gốm điêu khắc hình voi nhà, hình ảnh quen thuộc với người dân Tây nguyên, được trưng bày, tạo điểm nhấn đặc trưng.

Quán cà phê Rainy được vợ chồng bà Ngọc chăm chút như một "đứa con tinh thần". Từng góc vườn, góc bàn đều được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu. Giữa nhiều quán cà phê Buôn Ma Thuột hiện đại, Rainy vẫn giữ nét riêng với những ký ức rất khác. Rainy vẫn là điểm đến phù hợp cho những ai tìm kiếm không gian yên tĩnh, muốn "sống chậm".

Ngày nay, mô hình quán cà phê đặt bài hát không còn phổ biến như trước, nhưng vẫn để lại nhiều ký ức cho những ai từng trải nghiệm.