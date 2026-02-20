Lần đầu tiên vùng Tây nguyên Việt Nam có 'thiên đường biển' nổi danh thế giới

Đây là lần đầu tiên, vùng đất Tây nguyên hùng vĩ của Việt Nam nổi danh bảng xếp hạng điểm đến toàn cầu với một thiên đường nghỉ dưỡng biển. Không những vậy, Quy Nhơn còn nằm top đầu với vị trí thứ 4 trong danh sách 25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới năm 2026.

Bãi biển Kỳ Co lọt thỏm giữa hai bờ đá lớn, cát trắng mịn, nước biển trong vắt ẢNH: DŨNG NHÂN

Hạng mục giải thưởng xu hướng thế giới tôn vinh những điểm đến đang "thăng hạng" nhanh chóng, nhận được lượng đánh giá tích cực và sự quan tâm từ cộng đồng du khách toàn cầu trong 12 tháng qua. Danh hiệu Travelers' Choice Awards Best of the Best được xem là cấp độ vinh danh cao nhất của Tripadvisor, chỉ dành cho chưa đến 1% trong tổng số hơn 8 triệu điểm đến, đơn vị du lịch trên nền tảng này.

Bên cạnh việc ghi nhận chất lượng vượt trội, giải thưởng còn phản ánh những chuyển dịch đáng chú ý trong văn hóa du lịch và định hình xu hướng du lịch toàn cầu.

Chỉ cách TP.HCM khoảng 1 giờ bay, Quy Nhơn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi những bãi biển nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ, quyến rũ, không khí trong lành và không gian bình yên hiếm có. Sức hút của Quy Nhơn trước hết đến từ những tuyệt tác thiên nhiên đan xen giữa núi và biển. Đó là Kỳ Co với làn nước trong vắt soi bóng những vách đá hùng vĩ, là Eo Gió - nơi những rặng núi đá cao sừng sững ôm trọn bờ cát, khu du lịch Ghềnh Ráng - Tiên Sa tựa như thác phẩm thiên tạo đầy kỹ vĩ... Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy rực rỡ, tráng lệ.

Đến với thiên đường biển Quy Nhơn, bên cạnh tận hưởng không khí trong lành trên bãi biển, hòa mình giữa đại dương xanh biếc, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm biển đa dạng như lặn ngắm san hô, chèo thuyền, đi cano khám phá đảo nhỏ, câu cá, hay trekking ven các triền núi hướng ra đại dương. Những bãi biển và vịnh nhỏ còn giữ được nét hoang sơ đặc biệt phù hợp với xu hướng "slow travel" (du lịch chậm), nơi du khách ưu tiên tận hưởng thiên nhiên, giảm nhịp sống và tái tạo năng lượng.

Sóng biển khoét dần vào vách đá, tạo nên vô số khe rãnh kỳ thú tựa tuyệt tác của thiên nhiên tại bờ biển ở bán đảo Phương Mai ẢNH: DŨNG NHÂN

Dọc theo những cung đường biển xanh trong là hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp ngày càng được đầu tư đồng bộ, hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Nhiều khu nghỉ dưỡng sở hữu không gian biệt lập, hướng trọn tầm nhìn ra biển, hồ bơi vô cực hòa vào đường chân trời, khu spa chăm sóc sức khỏe và nhà hàng phục vụ ẩm thực địa phương đặc sắc. Sự giao thoa giữa biển xanh thuần khiết và tiện nghi hiện đại giúp Quy Nhơn vừa giữ được nét nguyên sơ đặc trưng của miền Trung, đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng chất lượng cao của du khách.

Việc Quy Nhơn được vinh danh trong hạng mục giải thưởng điểm đến xu hướng thế giới là minh chứng cho sức hút của thiên đường biển đối với bạn bè quốc tế. Trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng tìm kiếm những hành trình giàu cảm xúc, gắn kết với thiên nhiên và đề cao sự riêng tư, Quy Nhơn như một lời mời gọi đầy mê hoặc của đại dương dành cho những tâm hồn yêu thiên thiên và đam mê trải nghiệm.

Đây cơ hội để thành phố biển miền Trung tiếp tục khẳng định sắc màu riêng, đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên bản đồ du lịch thế giới. Đồng thời, cũng là cơ hội để cao nguyên đại ngàn của Việt Nam vươn ra thế giới với hình ảnh du lịch phong phú, đa dạng, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ vốn có.



