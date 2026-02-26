Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Quán cà phê nổi tiếng ở TP.HCM vừa thông báo đóng cửa: Lý do là gì?

Cao An Biên
Cao An Biên
26/02/2026 12:12 GMT+7

Mới đây, một quán cà phê ở TP.HCM được nhiều người biết tới bất ngờ thông báo đóng cửa ngày 25.2. Nhiều thực khách bày tỏ sự nuối tiếc.

Trên fanpage chính thức, phía quán cà phê Ní chính thức thông báo đóng cửa, nói lời tạm biệt với thực khách với những dòng viết xúc động:

"Thông báo ngưng hoạt động. Sau một thời gian hoạt động, Nhà Ní xin chính thức thông báo ngưng hoạt động kể từ ngày 25.2.2026. Quyết định này được đưa ra sau nhiều suy nghĩ và cân nhắc".

Quán cà phê nổi tiếng ở vừa TP.HCM thông báo đóng cửa: Lý do là gì? - Ảnh 1.

Nhiều thực khách tiếc nuối khi quán cà phê quen thuộc thông báo ngưng hoạt động

ẢNH: C.A.B

Phía quán cho biết chọn dừng lại để tái định hướng và tập trung cho những kế hoạch phù hợp hơn trong thời gian tới. Quán dành lời cảm ơn quý khách hàng, anh chị em, bạn bè đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành trong suốt chặng đường vừa qua.

"Mỗi lần ghé quán, mỗi lời động viên, mỗi sự sẻ chia đều là điều vô cùng trân quý. Dù hành trình này khép lại, sự biết ơn vẫn còn nguyên vẹn. Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người trong những dự án mới sắp tới. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại!", quán cà phê chia sẻ thêm.

Thực khách tiếc nuối

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối với thông báo ngưng hoạt động trên của quán. Cũng có người dành lời động viên cho chủ quán, kể về những kỷ niệm đã có với thương hiệu cà phê này.

Tài khoản Phuocloi Dang bình luận: "Tiếc quá! Quán ưa thích của tôi!". "Tiếc quá đi, cái quán mình ưng quá ưng luôn!", Nhung Phan Nguyen chia sẻ. "Cảm ơn vì đã gặp nhau và có những kỷ niệm thiệt đẹp", một tài khoản khác bình luận.

Nickname Nguyễn Khánh Vy nhận xét về quán: "Giữa lòng thành phố nhộn nhịp có một quán mà luôn hết lòng mang những cảm xúc qua những tiết mục hoạt động giữ hồn quê hương giữ cảm xúc của khách hàng".

Được biết quán cà phê mở từ cuối năm 2024, gây sốt với không gian đầy hoài niệm gợi nhớ lại ký ức xưa, tạo nên phong cách đặc trưng cho quán. Quán được nhiều người ở TP.HCM tìm đến check-in, thường xuyên tổ các chương trình nghệ thuật như đờn ca tài tử, show lô tô…

Thời gian gần đây, nhiều thương hiệu hàng quán nổi tiếng ở TP.HCM nói lời tạm biệt khiến thực khách tiếc nuối như quán ăn vặt 47 Phó Đức Chính, quán ăn Đồn Đất, nhà hàng Thanh Niên

