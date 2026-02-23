Trường công đóng cửa vì chính sách du học của Canada

Viện Thương mại và Công nghệ Manitoba (MITT) ảnh: mitt

Theo thông báo trên website, Viện Thương mại và Công nghệ Manitoba (MITT) cho biết: "Trong 2 năm qua, chính quyền liên bang đã thực thi những thay đổi nhanh chóng và liên tục đối với chương trình sinh viên quốc tế. Những thay đổi này đã tạo nên sự bất ổn cho sinh viên và các cơ sở giáo dục sau trung học trên toàn Canada, và phát đi thông điệp rằng sinh viên nước ngoài không còn được coi trọng".

MITT cho biết các cơ sở đào tạo phải đối mặt với những cú sốc tài chính và hoạt động nằm ngoài khả năng đo lường thông thường.

Theo báo cáo thường niên của trường, số lượng sinh viên quốc tế theo học tại MITT đã giảm hơn 55% kể từ khi Canada áp dụng chính sách hạn chế sinh viên quốc tế, khiến mô hình tài chính hiện tại của trường không còn bền vững.

Trong năm học 2024 – 2025, MITT có tổng cộng 4.663 sinh viên, còn tỉnh bang Manitoba cho hay khoảng 40% các học sinh, sinh viên trên địa bàn đến từ nước ngoài,

"MITT chứng kiến doanh thu giảm hơn phân nửa trong năm trước đó, và tình trạng tái diễn trong năm 2025", Đài CBC dẫn lời bà Renée Cable, người đứng đầu cơ quan giáo dục và đào tạo sau trung học tỉnh bang Manitoba.

Bà Cable khẳng định việc MITT chấm dứt hoạt động là hậu quả trực tiếp đến từ quyết định của chính quyền liên bang nhằm cắt giảm sinh viên quốc tế.

Thị trưởng Winnipeg Scott Gillingham cho biết những gì đang xảy đến cho MITT là ví dụ rõ ràng cho thấy những thay đổi đột ngột của chính quyền liên bang về chính sách nhập cư và quy định đối với sinh viên quốc tế có thể gây tác động mạnh như thế nào ở cấp độ địa phương.

Theo ông Gillingham, MITT đã góp phần đào tạo lực lượng lao động tay nghề cần thiết cho Winnipeg, và cho hay thành phố bắt đầu cảm nhận những tác động dây chuyền từ việc chính quyền liên bang ấn định hạn ngạch dành cho sinh viên quốc tế.

Tỉnh bang Manitoba trong năm 2026 được cấp 6.534 giấy phép du học, so với 8.797 giấy phép năm 2025 và 10.155 trong năm 2023.