Hồi sinh giải bóng bàn Cây vợt vàng

Sức hút giải Cây vợt vàng

Ra rời vào năm 1986, giải bóng bàn Cây vợt vàng được tổ chức thường xuyên và không ngừng lớn mạnh, mở rộng quy mô, trở thành giải quốc tế. Giải đấu từng được đưa vào hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF), Liên đoàn Bóng bàn châu Á (ATTU), thu hút rất nhiều tay vợt mạnh của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore…

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng trở thành nơi trui rèn, chắp cánh cho rất nhiều tài năng của bóng bàn TP.HCM cũng như VN, như Vũ Mạnh Cường, Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh (nam), Nguyễn Mai Thy, Ngô Thu Thủy, Mai Hoàng Mỹ Trang, Mai Xuân Hằng (nữ). Cũng nhờ đó, các tay vợt VN thêm tự tin khi bước ra đấu trường quốc tế, gặt hái thành công ở SEA Games.

Tay vợt Nguyễn Văn Nam (TP.HCM) sẽ được trui rèn ở giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2026 Ảnh: Nhân Luân

Ông Mai Bá Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM, cho biết sau mùa giải năm 2019, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng khó khăn nhiều mặt, giải Cây vợt vàng gián đoạn gần 7 năm. "Gần 7 năm qua, chúng tôi luôn đau đáu, bàn bạc với nhau phải cố gắng gầy dựng lại giải bóng bàn danh tiếng của TP.HCM cũng như của VN. Rất vui là sau nhiều nỗ lực, từ sự ủng hộ của Sở VH-TT, sự đồng hành của nhiều đơn vị, giải Cây vợt vàng chính thức trở lại", ông Mai Bá Hùng chia sẻ.

Hôm qua, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, chia sẻ: "TP.HCM từng là chiếc nôi của bóng bàn, một môn thể thao hấp dẫn, nằm trong hệ thống thi đấu Olympic. Hy vọng với việc gầy dựng trở lại của Cây vợt vàng sẽ góp phần lan tỏa, phát triển phong trào, từ đó xây dựng được lực lượng, đào tạo tài năng cho bóng bàn TP.HCM cũng như cho VN nhằm cải thiện thành tích ở đấu trường quốc tế".

Các tuyển thủ quốc gia vắng mặt đáng tiếc

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2026 diễn ra từ 5 - 8.11 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM). Giải thu hút 19 đội nam, 11 đội nữ với tổng cộng 121 VĐV tranh tài 4 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ.

Ngay lần đầu trở lại, giải chào đón khá đông các đội quốc tế với 12 đội nam, 6 đội nữ đến từ Nhật Bản, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, Lào. Các CLB hàng đầu trong nước như TP.HCM, Hà Nội, Quân đội, CAND-T&T, Hải Phòng đều đăng ký tham gia.

Khá đáng tiếc khi các thành viên đội tuyển bóng bàn VN do bận thi đấu giải vô địch Đông Nam Á (diễn ra từ 9 - 14.11 tại Malaysia) nên không thể trở về thi đấu cho CLB của mình. Tuy nhiên các HLV cho biết khi các tuyển thủ quốc gia vắng mặt, cơ hội sẽ mở ra với các tài năng trẻ vốn ít có dịp thi đấu quốc tế. Những gương mặt mới hứa hẹn tạo dấu ấn ở giải Cây vợt vàng lần này có các tay vợt nam Nguyễn Duy Phong (Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Lâm (Quân đội), Nguyễn Văn Nam (TP.HCM) và các tay vợt nữ Nguyễn Như Quỳnh (TP.HCM), Lê Hoàng Linh Đan (Đồng Nai), Trần Diệu Linh (Quân đội).