'Hồi sinh' tháp Chăm cao nhất Đông Nam Á

Cụm di tích gồm 3 tháp: Giữa, Nam và Bắc; trong đó tháp Giữa cao khoảng 39 m, được Cục Di sản văn hóa xác định là tháp gạch cao nhất Đông Nam Á.

Sau hơn 800 năm tồn tại, dưới tác động của thời gian, thời tiết và sự xâm thực của cây cối, nhiều hạng mục của cụm tháp đã xuống cấp. Cuối năm 2025, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích với tổng kinh phí hơn 90 tỉ đồng. Dự án được thực hiện trong khoảng thời gian 10 tháng. Đến nay, khối lượng thi công đã đạt khoảng 40%, nhiều hạng mục gia cố, thay thế vật liệu và xử lý kết cấu đang được triển khai.

Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai triển khai dự án tu bổ, tôn tạo cụm tháp Dương Long ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau hơn 800 năm, tháp đã bị hư hại nhiều vị trí nên việc trùng tu là tất yếu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước khi thi công, toàn bộ hiện trạng cụm tháp được khảo sát, lập hồ sơ chi tiết để bảo đảm mọi sự can thiệp đều tuân thủ nguyên tắc bảo tồn di sản. Khoảng 340.000 viên gạch được chế tác riêng, mô phỏng thành phần, màu sắc và kết cấu của gạch Chăm cổ nhằm bảo đảm tính tương thích với vật liệu nguyên bản. Mỗi viên gạch đều được in năm sản xuất 2026 để phân biệt với phần gốc, đáp ứng yêu cầu minh bạch trong công tác bảo tồn. Bên cạnh đó, gạch cũ bị vỡ được nghiền thành bột, trộn với vôi để làm vữa, góp phần duy trì sự đồng nhất về kết cấu.

Điểm đáng chú ý của dự án là việc sử dụng nhựa cây dầu rái làm chất kết dính bề mặt, kết hợp kỹ thuật "mài dán", phương pháp được đánh giá gần với kỹ thuật xây dựng của người Chăm xưa. Phần lõi tháp được gia cố bằng vữa nhằm tăng độ ổn định nhưng vẫn hạn chế tối đa tác động đến cấu trúc nguyên bản. Đối với các chi tiết bằng đá, những vị trí có đủ tư liệu sẽ được phục dựng theo nguyên trạng; các phần thiếu căn cứ chỉ được thay bằng khối đá mới để trơn, không chạm khắc hoa văn giả cổ.

Theo đơn vị thực hiện, dự án được triển khai theo nguyên tắc "đi chậm nhưng chắc", nhằm kéo dài tuổi thọ công trình và gìn giữ giá trị kiến trúc, lịch sử của một trong những cụm tháp Chăm tiêu biểu còn lại ở VN.