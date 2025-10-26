Hồi sinh trái tim bệnh nhân chết não trong lồng ngực người khác

Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) ghi nhận ca hiến tạng thứ 4. Từ người hiến, 5 bệnh nhân khác đã được cứu sống, trong đó có ca ghép tim đầu tiên thực hiện tại bệnh viện. Người hiến là một phụ nữ trung niên, làm việc xa nhà, không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi đi làm ban đêm. Nạn nhân được cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng và dập phổi, từng ngừng tim ngừng thở tại khoa Cấp cứu trước khi được hồi sinh tim phổi. Sau ba ngày điều trị tích cực, tri giác không cải thiện.

Tim được ghép cho bệnh nhân nam 61 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối tại Bệnh viện Thống Nhất ẢNH: BV