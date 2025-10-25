Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nên đi bộ bao nhiêu bước để bảo vệ tim, sống thọ hơn?
Video Sức khỏe

Thiên Lan - Anh Trang
25/10/2025 15:11 GMT+7

Đi bộ được xem là thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên đi bao nhiêu bước mỗi ngày để thực sự sống khỏe và sống thọ hơn.

Đi bộ thể dục rất tốt cho sức khỏe tổng thể, tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là: Cần bao nhiêu bước mỗi ngày để mang lại nhiều lợi ích nhất?

Các nhà khoa học tại Bệnh viện Mass General Brigham (Mỹ) đã theo dõi 13.574 người lớn tuổi, trung bình 71,8 tuổi, chủ yếu là phụ nữ, không mắc bệnh tim mạch hoặc ung thư tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu.

Nên đi bộ bao nhiêu bước để bảo vệ tim, sống thọ hơn? - Ảnh 1.

Đi bộ 4.000 bước mỗi ngày cũng có thể giúp giảm nguy cơ tử vong và bệnh tim mạch

ẢNH: FREEPIK

Kết quả đã phát hiện chỉ cần đạt 4.000 bước trong 1 - 2 ngày mỗi tuần cũng có thể giúp giảm nguy cơ tử vong và bệnh tim mạch. Và khi số bước tăng lên, lợi ích sức khỏe cũng tăng theo - nhưng chỉ đến một mức nhất định.

Tin liên quan

Dùng thuốc huyết áp, nên cẩn trọng với thói quen ăn uống này

Dù thuốc giúp kiểm soát huyết áp, nhưng hiệu quả điều trị có thể giảm đáng kể nếu người bệnh duy trì những thói quen ăn uống sai cách. Một số thực phẩm và đồ uống quen thuộc có thể gây tương tác với thuốc huyết áp , làm biến đổi nồng độ thuốc trong máu và khiến huyết áp khó ổn định.

BẢN TIN SỨC KHỎE 24.10: Trái cây bảo vệ phổi khỏi ô nhiễm không khí | Uống matcha thường xuyên có hại gì?

Bác sĩ ơi: Gõ phím mỏi tay tê buốt - Coi chừng hội chứng ống cổ tay

