Nên đi bộ bao nhiêu bước để bảo vệ tim, sống thọ hơn?

Đi bộ thể dục rất tốt cho sức khỏe tổng thể, tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là: Cần bao nhiêu bước mỗi ngày để mang lại nhiều lợi ích nhất?

Các nhà khoa học tại Bệnh viện Mass General Brigham (Mỹ) đã theo dõi 13.574 người lớn tuổi, trung bình 71,8 tuổi, chủ yếu là phụ nữ, không mắc bệnh tim mạch hoặc ung thư tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu.

Đi bộ 4.000 bước mỗi ngày cũng có thể giúp giảm nguy cơ tử vong và bệnh tim mạch ẢNH: FREEPIK

Kết quả đã phát hiện chỉ cần đạt 4.000 bước trong 1 - 2 ngày mỗi tuần cũng có thể giúp giảm nguy cơ tử vong và bệnh tim mạch. Và khi số bước tăng lên, lợi ích sức khỏe cũng tăng theo - nhưng chỉ đến một mức nhất định.