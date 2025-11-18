Hội thảo "Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử"được tổ chức vào sáng 18.11 tại trụ sở Quân đoàn 34, thuộc địa bàn P.Pleiku (Gia Lai).

Chủ trì hội thảo có thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; thiếu tướng Lương Đình Chung - chính ủy Quân khu 5; trung tướng Vũ Cương Quyết - Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam; trung tướng Đào Tuấn Anh - tư lệnh Quân đoàn 34.

Hội thảo khoa học về chiến thắng Plei Me do Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức ẢNH: TRẦN HIẾU

Cách đây 60 năm, chiến dịch Plei Me đã giành được thắng lợi vang dội, loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.000 quân địch, tiêu diệt 1 chiến đoàn bộ binh cơ giới hỗn hợp, phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi 59 máy bay... Chiến dịch đã ghi dấu thắng lợi đầu tiên trong cuộc đối đầu với quân đội Mỹ trên địa bàn chiến lược Tây nguyên. Lực lượng tham gia chiến dịch Plei Me gồm 3 trung đoàn bộ binh (320, 33 và 66), cùng tiểu đoàn đặc công, tiểu đoàn pháo binh, tiểu đoàn súng máy phòng không 12,7 mm và LLVT địa phương.

Các tham luận tại hội thảo đi sâu làm rõ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và thực hành chiến dịch cùng sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và khoa học giữa bộ đội chủ lực với LLVT địa phương và nhân dân trên địa bàn tác chiến; tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí của các lực lượng tham gia chiến dịch; khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của chiến thắng; đúc rút những bài học kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai hiện nay.

Hội thảo là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Plei Me và cũng là dịp chào mừng 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kết quả hội thảo góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh nhấn mạnh: "Lực lượng vũ trang cách mạng cùng nhân dân trên địa bàn đã làm nên Chiến thắng Plei Me lịch sử, viết nên trang sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cách mạng tiến công của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến dịch cũng góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, thống nhất non sông".