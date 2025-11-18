Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Hội thảo 'Chiến thắng Plei Me – Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử'

Trần Hiếu
Trần Hiếu
18/11/2025 12:58 GMT+7

Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử" nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26.11.1965 - 26.11.2025).

Hội thảo "Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử"được tổ chức vào sáng 18.11 tại trụ sở Quân đoàn 34, thuộc địa bàn P.Pleiku (Gia Lai).

Chủ trì hội thảo có thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; thiếu tướng Lương Đình Chung - chính ủy Quân khu 5; trung tướng Vũ Cương Quyết - Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam; trung tướng Đào Tuấn Anh - tư lệnh Quân đoàn 34.

Hội thảo "Chiến thắng Plei Me – Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử" - Ảnh 1.

Hội thảo khoa học về chiến thắng Plei Me do Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức

ẢNH: TRẦN HIẾU

Cách đây 60 năm, chiến dịch Plei Me đã giành được thắng lợi vang dội, loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.000 quân địch, tiêu diệt 1 chiến đoàn bộ binh cơ giới hỗn hợp, phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi 59 máy bay... Chiến dịch đã ghi dấu thắng lợi đầu tiên trong cuộc đối đầu với quân đội Mỹ trên địa bàn chiến lược Tây nguyên. Lực lượng tham gia chiến dịch Plei Me gồm 3 trung đoàn bộ binh (320, 33 và 66), cùng tiểu đoàn đặc công, tiểu đoàn pháo binh, tiểu đoàn súng máy phòng không 12,7 mm và LLVT địa phương.

Các tham luận tại hội thảo đi sâu làm rõ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và thực hành chiến dịch cùng sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và khoa học giữa bộ đội chủ lực với LLVT địa phương và nhân dân trên địa bàn tác chiến; tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí của các lực lượng tham gia chiến dịch; khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của chiến thắng; đúc rút những bài học kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai hiện nay.

Hội thảo là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Plei Me và cũng là dịp chào mừng 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kết quả hội thảo góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh nhấn mạnh: "Lực lượng vũ trang cách mạng cùng nhân dân trên địa bàn đã làm nên Chiến thắng Plei Me lịch sử, viết nên trang sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cách mạng tiến công của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến dịch cũng góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, thống nhất non sông".

Hội thảo có sự tham dự của đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân, sĩ quan, nhân chứng lịch sử và các nhà khoa học…

Tin liên quan

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng

Hùng tráng những đoàn quân quyết thắng

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam độc lập.

Khám phá thêm chủ đề

Chiến thắng Plei Me Bộ tổng tham mưu QĐND Việt Nam Bộ Quốc phòng Gia Lai quân sự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận