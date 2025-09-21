Cảm ơn quý khán giả quan tâm đến sự kiện công bố tuyển sinh và học bổng Trường Đại học Fulbright Việt Nam có chủ đề “Học vấn liên ngành – Bản lĩnh để định hình tương lai”. Quý vị vui lòng điền câu hỏi dành cho diễn giả tại form này: http://bit.ly/41TzZID

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, AI và chuyển đổi số, Trường Đại học Fulbright Việt Nam đặt giáo dục liên ngành làm trọng tâm, giúp sinh viên nuôi dưỡng tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và sự thích ứng linh hoạt để tự tin định hình con đường riêng giữa những biến động của tương lai.

Khách mời gồm:

GS Erik Harms (Yale) - Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Yale

TS Vũ Minh Hoàng - Giảng viên Lịch sử và Việt Nam Học, Trường ĐH Fulbright Việt Nam

Bà Thái Nguyệt Minh - Giám đốc Phòng Kinh doanh Vốn và Ngoại hối Maybank Việt Nam

Bà Lê Kiều Oanh - Trưởng phòng Chiến lược Copper Mountain Energy

Sự có mặt của các khách mời trong buổi hội thảo trực tuyến công bố tuyển sinh và học bổng có chủ đề “Học vấn liên ngành – Bản lĩnh để định hình tương lai” của Trường Đại học Fulbright Việt Nam hứa hẹn mang đến những góc nhìn đa chiều, thực tiễn.

Chương trình được phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên.