Live Hội thảo công bố tuyển sinh và học bổng Trường Đại học Fulbright Việt Nam (2026 – 2030)

21/09/2025 09:30 GMT+7

Trường Đại học Fulbright Việt Nam phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo trực tuyến: “Học vấn liên ngành – Bản lĩnh để định hình tương lai” lúc 9 giờ 30 ngày 21.9.2025, trực tiếp trên Fanpage, YouTube Báo Thanh Niên và Trường Đại học Fulbright Việt Nam.

Cảm ơn quý khán giả quan tâm đến sự kiện công bố tuyển sinh và học bổng Trường Đại học Fulbright Việt Nam có chủ đề “Học vấn liên ngành – Bản lĩnh để định hình tương lai”. Quý vị vui lòng điền câu hỏi dành cho diễn giả tại form này: http://bit.ly/41TzZID

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, AI và chuyển đổi số, Trường Đại học Fulbright Việt Nam đặt giáo dục liên ngành làm trọng tâm, giúp sinh viên nuôi dưỡng tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và sự thích ứng linh hoạt để tự tin định hình con đường riêng giữa những biến động của tương lai.

Hội thảo công bố tuyển sinh và học bổng Trường Đại học Fulbright Việt Nam 2026 – 2030 - Ảnh 1.

Khách mời gồm:

  • GS Erik Harms (Yale) - Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Yale
  • TS Vũ Minh Hoàng - Giảng viên Lịch sử và Việt Nam Học, Trường ĐH Fulbright Việt Nam
  • Bà Thái Nguyệt Minh - Giám đốc Phòng Kinh doanh Vốn và Ngoại hối Maybank Việt Nam
  • Bà Lê Kiều Oanh - Trưởng phòng Chiến lược Copper Mountain Energy

Sự có mặt của các khách mời trong buổi hội thảo trực tuyến công bố tuyển sinhhọc bổng có chủ đề “Học vấn liên ngành – Bản lĩnh để định hình tương lai” của Trường Đại học Fulbright Việt Nam hứa hẹn mang đến những góc nhìn đa chiều, thực tiễn.

Chương trình được phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

‘Thần đồng’ ra trường và lễ tốt nghiệp 'không sợ hãi' của Trường ĐH Fulbright VN

128 tân cử nhân của Trường ĐH Fulbright VN đã có một buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ với chủ đề “Class of the Fearless” 2024, diễn ra vào ngày 8.6.

Amanda Nguyễn, lễ tốt nghiệp cảm xúc và thế hệ "Vững rễ - Vươn xa" của Trường ĐH Fulbright Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Fulbright Việt Nam ĐH Fulbright fulbright tuyển sinh học bổng LIVESTREAM Báo Thanh Niên Trường Đại học Fulbright Việt Nam
