Hội thảo khoa học "Họ Phùng Việt Nam các tỉnh phía nam trong tiến trình lịch sử" do Hội đồng họ Phùng Việt Nam phối hợp cùng Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM tổ chức.

Phát biểu khai mạc, trung tướng Phùng Khắc Đăng - nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Phùng Việt Nam - cho rằng đây không chỉ là một hoạt động nghiên cứu khoa học, mà còn là dịp để những người làm công tác lịch sử, các nhà nghiên cứu và con cháu họ Phùng cùng nhìn lại hành trình hình thành, phát triển, di cư và hội nhập của dòng họ trên vùng đất phương Nam; qua đó góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống gia tộc, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, vùng đất phía nam là nơi hội tụ của nhiều dòng người, nhiều nguồn văn hóa và những hành trình lập nghiệp đầy gian khó. Việc nghiên cứu dấu ấn của họ Phùng trên vùng đất này vì thế có ý nghĩa thiết thực, không chỉ đối với lịch sử dòng họ, mà còn góp phần làm sáng tỏ những khía cạnh cụ thể của lịch sử di dân, giao lưu văn hóa và phát triển xã hội Việt Nam.

Hội thảo khoa học "Họ Phùng Việt Nam các tỉnh phía nam trong tiến trình lịch sử" diễn ra tại TP.HCM sáng 24.10 ẢNH: M.P

Theo ThS.Phùng Quốc Mẫn - Phó chủ tịch Hội đồng họ Phùng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng họ Phùng khu vực phía nam - trải qua hàng nghìn năm lịch sử, họ Phùng đã sản sinh nhiều bậc anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, nhà quân sự, nhà ngoại giao và những người con ưu tú có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước. Tiêu biểu như Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng; Danh nhân Phùng Khắc Khoan; Hữu tướng Phùng Thanh Hòa; Thái phó lưỡng triều Lý - Trần Phùng Tá Chu, Thượng tướng Phùng Thế Tài cùng rất nhiều danh nhân, danh thần, danh tướng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và những người con ưu tú khác. Chính những đóng góp bền bỉ ấy đã tạo nên một di sản tinh thần quý báu, trở thành niềm tự hào và động lực để các thế hệ con cháu họ Phùng hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, hiếu học, nghĩa tình. Đặc biệt, cộng đồng họ Phùng phía nam, được hình thành từ nhiều nhánh họ đã từng bước xây dựng được mối liên kết chặt chẽ, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm.

Vì vậy, thông qua hội thảo, các nhà nghiên cứu, các vị trưởng tộc, trưởng chi họ và bà con dòng họ có dịp cùng trao đổi, thảo luận và cho ý kiến đối với một số nội dung trọng tâm như tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng họ Phùng khu vực phía Nam; phát huy truyền thống tương thân tương ái, nghĩa tình dòng tộc; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của dòng họ; chú trọng công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong lao động, sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội....