Giáo dục Nhà trường

Hội thảo quốc tế 'Kỹ thuật tri thức và hệ thống' tại Trường ĐH Đà Lạt

Lâm Viên
Lâm Viên
06/11/2025 15:13 GMT+7

Hội thảo quốc tế IEEE lần thứ 17 với chủ đề 'Kỹ thuật tri thức và hệ thống' tại Trường ĐH Đà Lạt là diễn đàn khoa học uy tín kết nối, trao đổi học thuật giữa các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học máy tính.

Trong hai ngày 6 và 7.11, Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp với Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế IEEE lần thứ 17 với chủ đề "Kỹ thuật tri thức và hệ thống". Hội thảo nhằm tạo diễn đàn khoa học uy tín kết nối, trao đổi học thuật giữa các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học máy tính.

Hội thảo Quốc tế IEEE “Kỹ thuật tri thức và hệ thống” tại Trường ĐH Đà Lạt - Ảnh 1.

Hội thảo quốc tế IEEE lần thứ 17 với chủ đề "Kỹ thuật tri thức và hệ thống" diễn ra tại Trường ĐH Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Hội nghị được hỗ trợ bởi Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST) và Câu lạc bộ các khoa –trường – viện Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam (ICTFISU).

Kể từ khi được thành lập vào năm 2009 và qua 16 lần tổ chức, hội nghị quốc tế IEEE về kỹ thuật tri thức và hệ thống (KSE) đã phát triển thành một diễn đàn học thuật hàng đầu tại châu Á, thúc đẩy sự tiến bộ của kỹ thuật tri thức, hệ thống thông tin và các công nghệ thông minh.

Hội thảo Quốc tế IEEE “Kỹ thuật tri thức và hệ thống” tại Trường ĐH Đà Lạt - Ảnh 2.

Nhiều chuyên gia đến từ các nước tham dự hội thảo quốc tế IEEE chủ đề "Kỹ thuật tri thức và hệ thống" tại Trường ĐH Đà Lạt

Mục tiêu của hội nghị nhằm quy tụ các nhà nghiên cứu hàng đầu trong nước, khu vực và thế giới, học viên và sinh viên để chia sẻ những phát hiện nghiên cứu mới và các ứng dụng thực tiễn, cũng như thúc đẩy sự hợp tác và kết nối trong cộng đồng hệ thống tri thức toàn cầu. Hội nghị cung cấp một nền tảng mở để trình bày, thảo luận và trao đổi các kết quả nghiên cứu, phát triển và ứng dụng mới nhất trong các lĩnh vực về công nghệ thông tin và khoa học máy tính.

Các phiên trình bày và thảo luận tại hội nghị IEEE xoay quanh các chủ đề: Mạng và viễn thông (Networks & Telecommunications); học máy (Machine Learning); khai thác dữ liệu (Data Mining); chuyển đổi số (Digital Transformation); thị giác máy tính (Computer vision); công nghệ phần mềm (Software Engineering).

Theo ban tổ chức, sau quá trình tiếp nhận, xét duyệt nghiêm ngặt kéo dài 6 tháng với 197 bài báo gửi về, đã chọn được 93 bài xuất sắc in trong tập kỷ yếu hội nghị. Đặc biệt, các bài báo được chọn cũng sẽ tiến hành đăng tải trên nhà xuất bản uy tín IEEE, được chỉ mục trên hệ thống Scopus.

Hội thảo Quốc tế IEEE “Kỹ thuật tri thức và hệ thống” tại Trường ĐH Đà Lạt - Ảnh 3.

Các diễn giả tham gia hội thảo quốc tế IEEE lần thứ 17

ẢNH: LÂM VIÊN

Trường ĐH Đà Lạt tọa lạc tại P.Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng) là cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô lớn nhất và truyền thống lâu đời nhất của vùng Tây nguyên, đảm nhận sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ quá trình phát triển của cả vùng Tây nguyên và khu vực phụ cận.

Công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt

Công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt

Bộ GD-ĐT công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Chiến giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng), đồng thời Hội đồng trường bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng trong thời gian 5 năm.

