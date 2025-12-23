Truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới

Tham dự phiên họp có bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN Nguyễn Đình Khang; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tinh thần tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (đại hội) phải đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, vui tươi, lành mạnh, đặc sắc, có tính lan tỏa cao; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ các phong trào thi đua trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư, phát biểu kết luận phiên họp Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa tổng kết chặng đường thi đua 5 năm qua - một nhiệm kỳ hết sức đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo. Do đó, báo cáo tại đại hội phải phản ánh đúng bản chất của các phong trào thi đua, với mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân; phản ánh giá trị cốt lõi của dân tộc và khẳng định truyền thống lịch sử hào hùng, văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Việc tổng kết các phong trào thi đua phải tổng thể, toàn diện và cân bằng ở tất cả các ngành, lĩnh vực, các vùng, miền, các thành phần; thể hiện bức tranh toàn cảnh về phong trào thi đua sôi nổi trên cả nước, đặc biệt là kết quả của các phong trào, với những sản phẩm cụ thể mà nhân dân được thụ hưởng thật.

Theo Thủ tướng, đại hội còn là nơi tôn vinh các điển hình tiên tiến. Thông qua đó, hội tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc; khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mở ra một giai đoạn thi đua mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng đề nghị Ban tổ chức đại hội rà soát lại các công việc sắp tới để tổ chức triển khai hiệu quả, chu đáo. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền về đại hội, làm nổi bật giá trị của phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

Ông Lê Mạnh Hùng được giao quyền Bộ trưởng Bộ Công thương

Trước đó, sáng cùng ngày, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia VN (Petrovietnam), về công tác tại Bộ Công thương, giao quyền Bộ trưởng Bộ Công thương; công bố Quyết định của Đảng ủy Chính phủ chỉ định ông Lê Mạnh Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công thương, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận ông Lê Mạnh Hùng là cán bộ được đào tạo bài bản, có hơn 27 năm công tác với kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công tác quản lý nhà nước, điều hành doanh nghiệp. Trên cương vị công tác mới, người đứng đầu Chính phủ đề nghị quyền Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, bề dày kinh nghiệm, phát huy đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung triển khai thực hiện tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; tuyên chiến với lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại...

Chia sẻ tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng khẳng định Bộ Công thương sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chiến lược, quy hoạch và cơ chế, chính sách; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, có khả năng dự báo cao cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Ngoài ra, Bộ Công thương tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế chủ động, tích cực, thực chất, hiệu quả, triển khai mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để tạo động lực phát triển ngành công thương.