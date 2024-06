Hồi ức Campuchia của vị thứ trưởng công an

Cuốn sách được Chủ tịch nước Tô Lâm viết lời giới thiệu. Trong đó, Chủ tịch nước đánh giá: "Đây thực sự là một tài liệu quý của ngành, cung cấp cho cán bộ, chiến sĩ công an thêm những kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ cụ thể, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế".



Cuốn sách Sứ mệnh cao cả (Hồi ức mười năm) NXB

Khi còn sống, tác giả Viễn Chi chia sẻ: Để chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm ngày Thành lập lực lượng công an nhân dân VN (19.8.1945 - 19.8.1995), NXB Công an nhân dân đã gợi ý ông viết hồi ký, trước mắt có thể viết về 10 năm giúp cách mạng Campuchia. Đây là thời kỳ mà Đoàn chuyên gia K79 của ông đã trở thành đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân VN.

"Tôi thấy nếu viết được hồi ký thì rất tốt để ghi lại những gì mình đã biết và đã làm, nhưng viết hồi ký về an ninh thì rất khó vì đây là một mặt trận bí mật, có quan hệ tới nhiều lĩnh vực thuộc về an ninh quốc gia, tình hình lại đang biến động. Vì vậy, trước mắt tôi chưa có tham vọng viết hồi ký mà chỉ có thể kể lại những mẩu chuyện về cuộc chiến đấu giữa ta và địch trong lĩnh vực an ninh ở Campuchia", tác giả Viễn Chi viết về sự ra đời của bản thảo Hồi ức mười năm, tiền thân của cuốn sách.

Cuốn sách Sứ mệnh cao cả (Hồi ức mười năm) gồm 27 chương. Trong đó, ông tóm tắt và kể về những vụ án mà đoàn chuyên gia đã tham gia: chính phủ phản động Hemkitsna do CIA dựng lên bị bắt ở Phnom Penh; ngăn chặn một tên đồ tể của bọn diệt chủng Pol Pot chui vào nội bộ Công an Campuchia; bắt sống Keobay - Sư đoàn trưởng chỉ huy đội quân ngầm của Pol Pot tại Phnom Penh; một trận đánh phối hợp tuyệt đẹp của lực lượng an ninh 3 nước Đông Dương…

Viết đề dẫn cho cuốn sách, đại tá Trần Nguyên Minh, con trai cố Thứ trưởng Trần Viễn Chi, cho biết Hồi ức mười năm được viết năm 1996, khi tác giả nhớ và ghi lại thời gian là trưởng đoàn chuyên gia Bộ Nội vụ VN giúp cách mạng Campuchia. Trong thời gian này, ông lấy tên là Chính Nghĩa, cũng là tên thường dùng đối với đồng nghiệp của ông người Campuchia. Cuốn sách cũng được bổ sung các tư liệu ảnh, tư liệu giấy về việc phối hợp phá một số vụ án như vụ Lê Quốc Túy, Hoàng Cơ Minh…

NXB Công an nhân dân cho rằng Sứ mệnh cao cả (Hồi ức mười năm) giống như một biên niên sử về quãng thời gian 10 năm (1979 - 1989) không riêng của vị trưởng đoàn chuyên gia an ninh Bộ Nội vụ VN giúp Campuchia mà còn là tâm tư, tình cảm, vẻ đẹp, những chiến công, hy sinh thầm lặng, máu và nước mắt người chiến sĩ, trong đó có người chiến sĩ công an nhân dân khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia hồi sinh sau nạn diệt chủng.