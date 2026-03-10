Hôm nay 10.3 là ngày gì mà nhiều người quan tâm, ngày mấy theo lịch âm?

Dương lịch hôm nay là thứ ba trong tuần. Theo lịch âm hôm nay, ngày 10.3 là ngày 22 tháng giêng (tháng 1), theo cách gọi can chi là ngày Quý Mùi, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Người Việt đang trải qua thời điểm của tiết Kinh trập, tiết khí thứ ba trong tổng số 24 tiết khí trong năm. Sau tiết khí này, người Việt sẽ đón tiết Xuân phân, đánh dấu mùa xuân thiên văn bắt đầu.

Theo lịch vạn niên, hôm nay được xem là ngày Thuần Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, "xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi".

Ngày 10.3 dương lịch hôm nay là ngày đặc biệt - ngày Quốc tế nữ thẩm phán (International Day of Women Judges). Bạn có biết nguồn gốc và ý nghĩa của ngày này?

Ngày Quốc tế nữ thẩm phán 10.3 có gì đặc biệt?

Ngày 10.3 hôm nay không phải là ngày lễ lớn tại Việt Nam. Theo thông tin từ Timeandate.com, hôm nay là ngày được nhiều người quan tâm trên thế giới, được biết tới là ngày Quốc tế nữ thẩm phán.

Ngày 10.3.2022 đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực toàn cầu để bảo đảm bình đẳng giới khi đây là lần đầu tiên, ngày Quốc tế nữ thẩm phán (theo Nghị quyết số 75/274 ngày 28.4.2021 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc) được tổ chức.

Ý tưởng ban đầu cho việc chọn một ngày của thẩm phán nữ bắt nguồn từ cuộc họp cấp cao năm 2020 của Mạng lưới liêm chính tư pháp toàn cầu, được tổ chức tại Doha (Qatar). Cuộc họp này đã công bố ý định cùng đệ trình một đề xuất lên Đại hội đồng Liên Quốc về ngày Quốc tế nữ thẩm phán.

Ngày Quốc tế nữ thẩm phán được tổ chức vào ngày 10.3 hằng năm, sau ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, nhằm tôn vinh vai trò của phụ nữ trong ngành tư pháp, thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của nữ giới ở tất cả các cấp độ và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Hôm nay là ngày lễ vui vẻ - ngày Mario, một ngày để kỷ niệm nhân vật chính của loạt trò chơi điện tử nổi tiếng

Timeanddate.com cũng cho biết ở nhiều nước phương Tây, hôm nay là ngày lễ vui vẻ - ngày Mario, một ngày để kỷ niệm nhân vật chính của loạt trò chơi điện tử nổi tiếng toàn cầu. Nhân vật này cũng được nhiều người Việt biết đến.

Ngày 10.3 được người hâm mộ trò chơi chọn làm ngày lễ trên vì khi viết tắt và viết liền tháng, không có khoảng cách giữa tháng và ngày - Mar10, thì nó trông giống như từ Mario.

Được coi là trò chơi điện tử bán chạy nhất mọi thời đại và là một trong những nhân vật trò chơi điện tử dễ nhận biết nhất trên thế giới, Mario được tạo ra bởi Shigeru Miyamoto. Kể từ lần xuất hiện đầu tiên trong trò chơi Donkey Kong của Nintendo năm 1981 với tên gọi Jumpman, Mario đã xuất hiện trong hơn 200 trò chơi điện tử cũng như nhiều chương trình truyền hình và truyện tranh.