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Đời sống Cộng đồng

Hôm nay 27.6 là ngày gì mà nhiều người quan tâm? Lịch âm có gì lưu ý?

Cao An Biên
Cao An Biên
Ngày 27.6 hôm nay là ngày lễ hay sự kiện gì ở Việt Nam cũng như trên thế giới mà nhiều người quan tâm? Lịch âm hôm nay có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 176. Theo lịch âm hôm nay 27.6 là ngày 13 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 27.6 là ngày gì mà nhiều người quan tâm? Lịch âm có gì lưu ý? - Ảnh 1.

Hôm nay 27.6 là ngày gì theo lịch âm?

ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tặc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 7 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Hôm qua, nhiều người bày tỏ sự hào hứng khi là "ngày số lặp", với sự trùng hợp thú vị vì có nhiều số 6 cũng xuất hiện trong thứ ngày tháng. Khoảnh khắc 6 giờ 6 phút 6 giây thứ sáu ngày 26.6.2026 không là sự trùng hợp thú vị về mặt số học được nhiều người quan tâm tới lịch pháp chú ý.

Trước đó ngày 25.6, nhiều người cũng hào hứng khi để ý lịch âm hôm với sự trùng hợp thú vị khi cả ngày tháng năm đều là ngày Ngọ, cụ thể là ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Ngày 27.6 có gì đặc biệt?

Hôm nay 27.6 không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên trong lịch sử, ngày được nhiều người nhớ đến vì ngày 27.6.1968 đánh dấu sự kiện quân và dân miền Bắc bắn rơi chiếc máy bay thứ 3.000 của giặc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen toàn thể đồng bào, chiến sĩ và cán bộ: "Nam Bắc hai miền đều đánh giỏi! Quân và dân miền Bắc dũng cảm không những bắn rơi nhiều máy bay Mỹ mà thắng cả Mỹ trên các mặt giao thông vận tải, xây dựng kinh tế, giữ vững đời sống nhân dân... Qua hơn ba nǎm chống Mỹ cứu nước, miền Bắc xã hội chủ nghĩa càng thêm vững vàng và luôn luôn hết lòng làm tròn nghĩa vụ đối với đồng bào Việt Nam ruột thịt".

Trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày Doanh nghiệp nhỏ và vừa quốc tế (International MSME Day), theo chuyên trang Timeanddate.com thông tin. Cụ thể, ngày này do Liên Hiệp Quốc công nhận từ năm 2017 nhằm tôn vinh vai trò của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong phát triển kinh tế thế giới.

Hôm nay 27.6 là ngày gì mà nhiều người quan tâm? Lịch âm có gì lưu ý? - Ảnh 2.

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày Helen Keller

ẢNH: B.C

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày Helen Keller. Theo Timeanddate.com, ngày này được tổ chức hằng năm, tưởng nhớ cuộc đời và những thành tựu của Helen Keller, nhà hoạt động, tác giả và nhà vận động nữ quyền người Mỹ.

Sinh ngày 27.6.1880 tại Alabama (Mỹ), Helen Keller mắc một căn bệnh từ nhỏ khiến bà bị mù và điếc khi mới 2 tuổi. Bất chấp những khó khăn đó, Keller đã học cách giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu với sự giúp đỡ của giáo viên Anne Sullivan.

Năm 1904, Keller trở thành người khiếm thính và khiếm thị đầu tiên nhận bằng cử nhân tại Mỹ. Năm 1980, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bà, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã tuyên bố ngày 27.6, ngày sinh nhật của bà, là ngày Helen Keller.

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